黃金獵犬智商極高，在狗中排行第4名，牠們就像小孩子一樣，對任何事物都充滿好奇心，甚至調皮到想碰碰看。國外有一隻黃金獵犬，日前跳入泳池裡消暑，還把噴水中的水管當成蛇在玩，豈料下一秒就被反擊，讓牠瞬間滿頭問號。

This is Piper. She was having a lovely day playing in the pool until it all went horribly, horribly wrong. Still 13/10 pic.twitter.com/izRaoLOnLq — WeRateDogs® (@dog_rates) August 2, 2020

大學生尼爾森（Matt Nelson）於2015年創建Twitter帳戶WeRateDogs，主要分享狗的幽默影片，擁有882.2萬粉絲數，日前分享一隻黃金獵犬派珀(Piper)影片，當時主人拿出兒童游泳池想幫愛犬消暑，期間水管在灌水時，因水流不斷在泳池裡扭動，派珀疑似把它當成小動物，不斷的與水管玩。

派珀還一度被水管嚇了一跳，之後成功將水管咬起來後，由於水管還有水流衝力，派珀因此往後一站重心不穩，四肢朝上的跌出泳池，瞬間讓牠滿頭問號，臉部超僵模樣全被拍下來，影片累積354.5萬觀看次數，不少人笑著說「跌出去的瞬間，牠肯定跑過『狗』生跑馬燈」、「沒想到水管這麼兇」。