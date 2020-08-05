你有看過世上最致命的貓嗎？美國聖地牙哥野生動物園(San Diego Zoo Safari Park)於今年，誕生了2隻黑足貓（black-footed cat），儘管牠們外表相當可愛，但黑足貓可不溫馴，以吃齧齒動物及小鳥為食，狩獵成功率高達60％，是所有貓科動物中最高的。

黑足貓被封為世上最致命的貓，一夜甚至能補食14隻獵物(影片來源/youtube/San Diego Zoo Safari Park)

聖地牙哥野生動物園於今年4月28日，誕生了2隻黑足貓，分別是雄性萊德（Ryder）及雌性史凱勒（Skyler），而黑足貓被稱「世界最小貓」之一，雌貓平均重1.3公斤，雄貓重1.9公斤，體長則是36至52公分，主要獵食齧齒目或小型鳥類。

黑足貓雖然體型小，但聽覺與嗅覺都非常敏銳，一夜最多能捕食14隻獵物，生活於灌木叢和沙漠等乾旱地區，分布於波札那(Botswana)、南非 (South Africa)、納米比亞(Namibia)，腳底因是黑色而得名，部分動物學家認為，牠們的黑色腳墊和爪掌上濃密的毛，能夠保護牠們行走在熱沙上時免於受到燙傷。

萊德與史凱勒剛出生時，由母親亞玟（Arwen）親餵奶水，日前院方嘗試餵牠們吃肉，飼養員切爾西(Chelsea Davis)出於安全考量，因此使用鉗子夾肉，表示「鉗子隔開手部與食物，從而避免被咬傷，也能確保我們有一定的距離，讓貓能感到安心，才願意出洞吃肉」，牠們探出頭覓食的模樣，也讓人看得直呼好可愛。