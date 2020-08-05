狗是人類的好朋友，若看到主人有難，肯定會奮不顧身的幫忙。巴西有一名狗飼主已高齡86歲，必須坐輪椅代步，豈料日前家人帶她回家時，愛犬發現坐輪椅的奶奶要通過，竟然往前狂奔跑開，讓全家看得霧煞煞，沒想到牠竟是把走道上的腳踏墊挪開，讓輪椅可以順暢通過，貼心的舉動讓家人很驚訝。

Amigos minha vózinha é diabético e precisou amputar a perna ja faz um tempo, simplesmente a cachorrinha dela aprendeu sozinha a tirar os tapetes da frente pra quando ela passar não ficar engatando a cadeira de rodas, eu fico assim 🥰🥺 pic.twitter.com/zjKxPWBXLw — 𝔞𝔫𝔞 (@vintagversace) July 21, 2020

安娜(Ana Clara Simoes)的奶奶高齡86歲，需靠著輪椅行動，生活相當不便，日前她推著奶奶回家，豈料愛犬莉莉（Lili）入屋內後竟突然暴衝，試圖咬走走道上一塊擋道的腳踏墊，儘管腳踏墊比莉莉還要大，但牠似乎已非常熟練，沒三兩下功夫就順利拖走踏墊，讓奶奶的輪椅不會因此被卡住。

安娜提到「莉莉自己學會的，我們都非常驚訝，也非常佩服牠。起初以為只是巧合，但之後才發現，每當奶奶要過時，牠才會這樣做」，雖然莉莉目前還不知道如何將腳踏墊放回原位，但牠窩心的舉動仍讓全家人很感動，說到「莉莉是一個了不起的夥伴，很高興牠能陪在奶奶身邊」。