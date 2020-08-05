狗是人類的好朋友，若看到主人有難，肯定會奮不顧身的幫忙。巴西有一名狗飼主已高齡86歲，必須坐輪椅代步，豈料日前家人帶她回家時，愛犬發現坐輪椅的奶奶要通過，竟然往前狂奔跑開，讓全家看得霧煞煞，沒想到牠竟是把走道上的腳踏墊挪開，讓輪椅可以順暢通過，貼心的舉動讓家人很驚訝。
安娜(Ana Clara Simoes)的奶奶高齡86歲，需靠著輪椅行動，生活相當不便，日前她推著奶奶回家，豈料愛犬莉莉（Lili）入屋內後竟突然暴衝，試圖咬走走道上一塊擋道的腳踏墊，儘管腳踏墊比莉莉還要大，但牠似乎已非常熟練，沒三兩下功夫就順利拖走踏墊，讓奶奶的輪椅不會因此被卡住。
安娜提到「莉莉自己學會的，我們都非常驚訝，也非常佩服牠。起初以為只是巧合，但之後才發現，每當奶奶要過時，牠才會這樣做」，雖然莉莉目前還不知道如何將腳踏墊放回原位，但牠窩心的舉動仍讓全家人很感動，說到「莉莉是一個了不起的夥伴，很高興牠能陪在奶奶身邊」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。