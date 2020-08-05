毛茸茸的兔子是繼貓狗之後最普遍也最受歡迎的寵物之一，日本一名網友就替家裡的寵物兔大智君（おもちくん）創辦了IG帳號，並經常在上面和粉絲分享牠的日常。日前飼主上傳了一段大智君有「潔癖」的有趣影片，讓網友看了全都笑翻。

在 Instagram 查看這則貼文 おもちくん（@omochi_kun0625）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 下午 4:54 張貼

日本有一隻1歲大的寵物兔大智君，飼主日前在牠專屬的IG帳號上傳了一段影片，可以看到大智君不小心在坐墊上面便便了，但似乎有些「潔癖」，無法忍受臭味，只好努力地將便便全都推到地板上，還不停來回的聞來聞去，似乎在確認還有沒有味道，這種「眼不見為淨」搞笑的行徑讓飼主看了又好氣又好笑。

在 Instagram 查看這則貼文 おもちくん（@omochi_kun0625）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 24 日 下午 7:13 張貼

影片曝光後掀起熱議，大智君的萌樣融化不少網友的心，紛紛留言表示「這些都是我的便便但我要一個乾淨的地方休息」、「兔：便便走開！」、「好可愛太療癒了」、「我的兔子也會這樣！」、「請告訴我你是怎麼教的」、「自己的便便自己清」、「好想提醒牠屁股下還有」、「推下去看不到就不會被罵了」。