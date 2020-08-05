獅子在我們的印象中，都是凶猛殘暴的，但你有看過牠們安靜並排成列的樣子嗎？美國一間野生動物電視團隊，日前至馬拉馬拉保護區(Mala Mala Private Game Reserve)進行拍攝，期間出現20頭獅子，在河邊排成一列喝水，罕見的畫面也讓團隊直呼太值得。

臉書粉絲專頁《Latest Sightings》的創辦人納達夫(Nadav Ossendryver，日前至位於南非姆普馬蘭加省薩比沙禁獵區（Sabi Sand Game Reserve）內的馬拉馬拉保護區，進行電視節目《Safari Sightings》的拍攝，當時發現沙丘後伸出一對耳朵，他們立即意識到是一頭獅子，之後牠從山脊下緩緩走出，至河邊悠閒的喝水。

納達夫提到，「我們抬頭望向沙洲，突然又冒出另一隻獅子，之後又有一頭，接連出現好幾隻獅子，牠們成群結隊來河邊喝水，狀況非常少見」，珍貴畫面讓拍攝單位非常驚訝，雖然為了成功觀察到獅群，他們車子的輪胎還因此陷入泥濘中，之後還需靠曳引機拉出，但這一點挫敗仍無法減弱他們的興致。