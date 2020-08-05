之前網路上流傳不少動物梗圖，都是因為錯視導致牠們看起來有巨大的肌肉或健美的身材，像是之前爆紅的「右鉤拳柴犬」、「霸氣貓咪」、「猩猩烏鴉」、「腹肌鯨魚」等等，甚至還有設計團隊製作成格鬥遊戲，在網路上引起不少話題。近日有網友在拍自家愛犬的時候，意外發現拍攝角度的錯覺讓狗狗看起來身材超勇猛，照片也引發瘋傳。

日本一名網友在推特上發文，表示他日前隨便替家裡狗狗拍了一張照片，沒想到視覺錯位卻讓狗狗看起來彷彿擁有超厚實的背肌，讓他忍不住PO上網分享並傻眼直呼「為什麼看起來像是一個肩膀很寬的男人…」

照片曝光後掀起熱議，短短幾日就有68萬人按讚，還有將近17萬人轉發分享，不少人都留言表示「看起來有夠強」、「這不是狗吧」、「怎麼感覺有點性感」、「動物界又出現了新的挑戰者」、「不是地球上最強的人，是地球上最強的狗嗎？」此外，這張圖也再度掀起網友們的P圖之亂，紛紛貼出自己製作的各種搞笑梗圖讓人，忍不住會心一笑。