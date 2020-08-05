今（5日）天早晨，日本有民眾在公園發現一隻野豬正在悠閒地逛大街，嚇得立刻通知警方前來處理，警方出動好幾名員警才終於誘捕成功。沒想到此事上新聞之後卻因為現場拍攝的照片太過於生動而引起話題，不少網友都還沒看新聞內容就全都歪樓表示好想知道攝影師是誰？

今天清晨有民眾發現一隻小野豬在福岡市的大濠公園裡面閒晃，立刻報警處理，當地警方在早上6點多也前往公園進行圍捕，但小野豬逃脫的速度很快，讓追捕行動顯得更加困難，最後都快把市中心繞遍了才終於在接近中午的時分誘捕成功。沒想到此事登上新聞之後竟然在推特上爆紅，原因是現場照片實在太生動！

不少人都表示自己根本沒有看內文，而是看到照片就快笑翻，紛紛讚賞拍攝照片的攝影師「須賀川理」非常會捕捉動態瞬間，希望之後還能看到他的作品。還有不少網友留言表示「忍者跑法果然是真的」、「到底怎麼捕捉到這個姿勢的」、「為何照片看起來如此歡樂」、「感覺很適合拿來當梗圖」、「辛苦了，但是真的好好笑」、「伊之助？」。