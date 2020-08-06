當台灣之光、超微（AMD）蘇姿丰最近以高達台幣17.5億元的年薪，榮登全球薪酬最高執行長時，殊不知，目前在半導體業任職的女性，仍是鳳毛麟角。

根據全球半導體聯盟（GSA）指出，全球只有15％女性選擇工程設計業，而進入半導體業的女性比例更低。

拿國內的日月光集團來說，目前女性高階主管比例約一成二；在美國英特爾內部擔任技術人員的女性則為1∕4，雖然在業內已算高比例，但相較全球目前女性勞動力占47％，仍然偏低。

即使如此，從蘇姿丰引領超微轉型成功的亮麗成果，還是讓全球半導體業意識到該是積極挖掘「下一個蘇姿丰」。

也因此，GSA開始在2019年推出女性領導力計畫（WLI），並成立WLI委員會，制定、實施各式計畫與項目，期望能藉此大幅增加進入半導體產業的女性人數，並提升女性成為創辦人、領導人或董事會成員的機會。

「半導體產業的女性不足是不爭的事實，」GSA總裁裘迪．雪爾頓（Jodi Shelton）表示。

以實習、產業連結增比例

為了實現這個願景，GSA透過大學實習、產業連結，藉此提升婦女進入半導體產業的機會，此外也將制定各種計畫支援女性企業家。

除了GSA登高一呼，現今也已有許多半導體公司開始提升女性領導比例，並將此列為永續發展目標。

像是意法半導體最新公布的永續發展報告書中便提及，計畫聘雇至少20％的女性擔任管理職務，以進一步推動「女性領導力專案」。

一直積極引進女力的還包括英特爾，在2020年發表的企業責任報告書中聲明，18％的高階領導職位中女性占了7％，將近一半。未來預期在2030年，高階女性管理人員的比例能增加一倍，而女性技術人員的比例則從25％提升到40％。

再如日月光，也致力提升女性員工及高階主管比例。女性員工在2016至2018年約占總人力的一半，高階主管則呈現微幅增加，從2016年的10.75％增加至2018年的12.82％。

女性領導逐漸增加的趨勢顯而易見，而探究其背後因素，除了性別平等意識抬頭，究竟還有哪些？

第一個原因，在於大幅增添創新能力。

世界經濟論壇曾在「第四次工業革命加速性別平等」白皮書中提到，面對產業革新及新型態社會、人類與科技互補的時代，高速發展的科技業不能剝奪、忽視女性才能。

而Anita Borg婦女與科技研究所的調查也發現，工作場所的性別及種族多樣性將會提升企業決策的全面性，而團隊表現也更具創新。

推動公司創新力、競爭力

另一市調研究單位S&P Global則說明，如德州儀器、英飛凌、恩智浦和意法半導體等知名半導體公司的女性參與率均超過35％。這些致力於提升女性比例的公司皆認為，多樣性的勞動力可以幫助推動創新和成長。

美國高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰說，創新需要不同的觀點和想法來完善，並轉變為改變世界的技術：「女性不同的視角對創新研發非常重要。」

AMD總裁兼執行長蘇姿丰更認為，半導體行業中女性的代表性不足，因此，努力增強和發展女性人才，對半導體產業的長期競爭力十分重要。

女性領導人已有明顯的增加，且穩步上升中，但未來仍有很長一段路要走。

隨著女性領導特質逐漸受重視，加上企業創新、永續發展等追求，或許女力風潮未來仍會持續滲入半導體產業。

「像為了證明我不是因為女性性別，才能當管理者，我就必須花更多的時間、努力證明自身的能力，」英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群副總裁汪佳慧指出，「不能失敗，這樣子才能打開更多的機會給其他的後進者。」

隨著女性力量的崛起，半導體企業管理層不再是男性的天下，人們習慣把科技業管理者與男性劃上等號的窠臼，已經逐漸被打破。

(本文摘自《遠見雜誌8月號410期》)