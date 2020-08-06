當台北府城北門重現天際線，對望的「鐵道部園區」早藏不住絕代風華，歷經16年修復重見天日，不論你是不是鐵道迷，都要來一趟難得的台灣軌道運輸巡禮。

7月份，是所有鐵道愛好者值得紀念的大日子，不是因為放暑假，而是經過16年修復的台灣博物館鐵道部園區，終於對外開放。

7月6日的開幕典禮上，包括總統蔡英文、交通部長林佳龍、文化部長李永得、台鐵局長張政源、台博館館長洪世佑等重要人士，都到場見證。

當天，蔡英文臉書便分享：「我從小在台北長大，對這座城市的印象，很多都和鐵道有關：經過中華商場的縱貫線、在我家附近的北淡線鐵路、舊台北車站、鐵路便當……看到鐵道文化常設展陳列的文物，看到重現1970年代老台北的鐵道模型，勾起了滿滿回憶。」

賞建築〉走訪清領、日治到民國

走出台北捷運北門站二號出口，緩步行至忠孝西路和延平北路的交叉口，過去擁擠的車流和紛亂交通畫面，如今已轉變為開闊、大器的先進都會意象，眼前的古蹟台北府城北門，在路的那頭遙望鐵道部園區的歷史建築。一座既新且舊的國際城市，就該有這番文化融合風貌。

腳下這片由忠孝西路、塔城街、市民大道、延平北路環繞而成的1.7公頃土地，不僅是軌道運輸的發展濫觴，更是將台灣逐步推向現代化的關鍵動能。

鐵道部園區最早的歷史，可追溯到1884年清廷派任的台灣巡撫劉銘傳，當時他聘請英國與德國顧問，在淡水河碼頭建造「機器局」，並建立基隆到台北、台北至新竹兩線火車，帶領台灣進入軌道運輸時代。

1895年的馬關條約，將台灣割讓給日本，這成為直屬總督府的一級行政機關「鐵道部」，由於日方不想沿用前朝的風格，加上原來的舊房舍不敷使用，於是在1918年，委託設計總督府（現總統府）、台南州廳（現台灣文學館）、台北州廳（現監察院）等知名建築的森山松之助，興建新鐵道部官舍，奠定了今日的紅磚塔樓及圓弧狀建築意象。

不僅如此，當時更把區域內所有的辦公廳舍和工廠作業空間，全部重新規劃，「所以這裡可說是台灣第一個現代化『園區』！」台博館展示企劃組助理研究員林一宏妙喻。

1908年，當時的鐵道部官員長谷川謹介，建立了西部「縱貫線」鐵路系統。

二次大戰後，國民政府接收作為台鐵總局本部，直到1993年遷移至台北車站新廈，這片方寸之地，一直是台灣軌道運輸的核心，每次改變交通系統及城鄉發展的重大決策，幾乎都在這發生。

如今，園區內原有的近40棟老舊廳舍，還保留有14座。從鐵道部官舍、員工用的木造食堂和工務室，到八角造型的傘狀建築男廁，或是戰時避難的錐形防空洞，每磚每瓦，都能品味百餘年的鐵道演變歷程。

過去尚未開放前，台鐵只有低密度使用，偶爾做為員工宿舍，或是借給明星藝人拍MV，資深歌迷不妨搜尋一下知名歌手李玟的暢銷金曲《Di Da Di》，就會看到當時彷如古堡的詩意空間。

然而，幾年前借給某國片團隊拍攝，一度造成不少毀損，之後台鐵便不再出借。

逛特展〉五大展區，享受聲光體驗

話說回來，讓人引頸企盼多年的鐵道園區，有哪些不能錯過的內容呢？

從大門進來，過去位於左方的簡報室，如今成為觀眾服務台和售票處，一旁還可租借手推車。林一宏最推薦一年時間無限看、還可四館（含台博本館、古生物館、南門館）通用的300元會員年票，比每次進場花100元更加划算。

的確，目前鐵道部園區共有包括鐵道文化、園區歷史暨古蹟修復、兒童夢工廠等三個常設展，以及台灣鐵道旅館、「異論現代：1935台灣博覽會」兩大特展，一天之內，難以覽盡，不妨避開人潮多來幾趟、不疾不徐地完整體驗。

比方說，一樓立即目睹的鐵道文化常設展，可見證歷代鐵道運輸的發展軌跡，以及引發的交通革命震撼，了解百年前的傳統火車、1950年代出現的飛快車，尤其是2007年通車的高鐵，大幅縮短台灣人的通勤時間，同時改變沿途每座城鎮的發展和地景，甚至扭轉了大家對日常時間的認知。

林一宏舉例，以前相隔兩地的人們相約見面，大概會說明天下午左右到，「有了鐵道之後，就變成我會搭幾點幾分的車子到。」

漫步展區時，赫然發現，原來台灣鐵路不只有民眾搭乘的客運系統，還有運送物資的鹽鐵、糖鐵、專載香蕉的鐵道，甚至軍事用途的軍鐵。就連動力來源，也可分為蒸氣、柴油、電力等多種脈絡。

除了硬知識，各種跟鐵道有關的文化，從文學、音樂、電影等藝術創作，到你我每天接觸的交通號誌、車票字體、車廂形式，這裡也應有盡有，甚至有一節完整模擬車輛運行狀態和聲光效果的「莒光號」車廂。若是道地的鐵道宅，應該很想躲在館裡，根本不想回家。

最受歡迎的，應該是位於二樓的鐵道動態模型展區。

其中一塊區域模擬1910年代的清朝台北工場與機器局建築，另一邊則仿造1970至1980年代的台北車站周邊場景，展現這座城市與歷代鐵路系統交織而成的地景風貌，並且規劃不同車輛型號的動態展演，大約每10分鐘一次的「出車」表演，總令觀眾看得大呼過癮。

一位資深鐵道迷不禁自嘲：「以後老婆大概不會給錢買火車模型了，因為這裡就可以整天看到飽。」

品人文〉軌道╳城市的文化記憶

若是親子同遊的家庭客，不妨到每天開放六場次的兒童常設展「蒸氣夢工廠」，讓小朋友體驗挑煤塊、搭小火車，從趣味遊戲中認識鐵道文化。

事實上，鐵道園區不僅記錄了台灣軌道運輸的演變過程，更經歷百年來的政權更迭，從清朝統治、日本時代、二戰後的民國，到近代台灣等歷史剪影，所呈現的內涵和故事，遠不止於交通層面。

誠如林一宏所說，這裡不是專門陳述鐵道產業技術的交通博物館，「而是一座從舊鐵道部建築，變成的城市博物館。」

事實上，1993年還在攻讀碩士的林一宏，就曾跟著中原大學建築系教授黃俊銘的研究團隊，來此進行調查與拍攝，沒想到，多年後真的加入鐵道部園區活化團隊，親身見證這裡從頹圮不堪到重建有成，從一片廢墟變臉為城市博物館的奇幻旅程。

不管你是不是正宗的鐵道迷，都該來這感受台灣自成一格的鐵道文化，將發現，除了軌道運輸的演變脈絡，沿途還可以看到百餘年來的台灣歷史，以及隱藏在許多城市及站點背後的人文風景。

台灣博物館鐵道部園區 參觀資訊

地址：台北市大同區延平北路一段2號

電話：(02)2558-9790

開放時間：每週二至週日，上午9:30至下午5:00

票價：全票100元、半票50元，另有四館聯票及會員年票

展覽內容：鐵道文化、園區歷史暨古蹟修復、兒童夢工廠等三常設展，台灣鐵道旅館、「異論現代：1935台灣博覽會」兩特展

(本文摘自《遠見雜誌8月號410期》)