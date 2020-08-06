除了藥劑學、藥物學，生藥學……藥學系竟然也要面對大體老師？

唸完超過腦容量的藥學書，如願考上了藥師證照，你就一定找得到工作？

藥學系到底在學什麼，藥師到底要做什麼？

且讓本書作者告訴你，身為藥師的辛酸血淚！

◆第一手藥師日常，大公開

作者以親身經歷分享，從藥學常識、藥學系必學課程、藥學系求學過程，到成為藥師後的日常，讓非相關科系的讀者也能輕鬆閱讀本書，一窺藥師的工作現場。

【精彩書摘】

多元的藥師工作

當個有使命感的醫院藥師

即使知道因為醫院很缺人，所以八成會錄取你，但看看自己的履歷，還是可以感覺到對方是不是勉強收留你。

有執照後工作好找沒錯，但「好工作」不管你有沒有執照，都一樣不好找。在〈台灣九藥〉那篇（請見第三十六頁），大家可以大致了解藥師的工作選擇有哪些。

就學期間我真的不覺得我可以應屆考過國考，原本想說大概五十歲左右會考過，結果竟然一畢業就成功，害我還願還到獲得教養院感謝狀好幾張。這樣的我，根本沒想過拿到執照後要去哪邊工作。

第一份工作面試

人還是要有自知之明，我沒跟同學一樣，先出去玩一個月犒賞辛苦準備國考的自己，因為，是要犒賞什麼？考過國考是撿到，趕快去賺錢然後再把錢捐出去吧你！

思考工作選擇的部分，藥廠業代我完全不考慮，首先我長相先扣五十分，不會喝酒再扣二十分，外語能力全民英檢中級，剛好，總分零分。

社區藥局，也就是我家，在家工作感覺很夢幻，天天睡到中午、長假隨便我請、薪水直接拿收銀台的錢，薪水小偷就是這個意思吧？但應該沒多久就會發生大義滅親的人倫慘案，我還是要保全自己性命，先不要走這一步。

最後醫院藥師還是最合理的選擇，可以接受完整藥學訓練，而且同事很多，應該可以互相鼓勵進步，成為一名專業的藥師吧！秉持這個理想，沒有顧慮太多就衝

一發去醫院面試。

結果第一間醫院面試前才想起來，咦，我好像很爛耶？跟其他藥師比，我好像，可以回家了。不對！有執照就找得到工作！我一定可以的！

白癡嗎？來這裡面試的人誰沒執照？

「大家先寫考卷，旁邊的字典可以翻，但不能使用手機喔。」

還要先考筆試，果然醫院還是怕我執照是不小心考上的。筆試寫完後去面試。

「為什麼會選擇我們醫院呢？」

我不知道，因為我履歷投完後你們通知我面試，我就來了。

「因為你們醫院很有名，而且聽說有教學制度，希望畢業後可以在醫院學習更多臨床相關的知識。」

「噢～想學臨床知識啊？想學什麼臨床知識？」

我真的不知道，你教我什麼我就學什麼，可以嗎？

「臨床藥學相關的吧，像是藥物評估之類的。」

「所以你知道臨床藥師在做什麼工作嗎？」

我不太清楚，只知道臨床藥師聽起來很棒。

「比較直接給醫師建議的那種藥師……嗎？」

「其實所有藥師都可以直接給醫師建議喔，沒關係，你進來後可以再學。」

會呼吸就能錄取

「在學期間有特別喜歡哪個科目嗎？」

「藥物治療學吧……因為比較偏應用，而不是單純理論。」

「喔～所以你的藥物治療學很強囉？我看看你的在校成績～」

醫院面試還要交在校成績單，我要開始砸自己腳了。

「咦～你大一的成績怎麼……？」

嘿對，我大一都沒什麼去上課，好幾科選修科目成績零分，最後大一學期總成績五十幾分，我到底怎麼敢來醫院面試啊？

「因為大一比較不懂事，很常曠課，之後比較懂事就有把科目補修回來，然後成績就開始進步。」我心虛地回。

我腋下好濕，面試可以結束了嗎？

「哈哈哈，不錯喔～發憤圖強餒！」

最後面試就在組長翻閱我的實習報告、討論報告裡的搞笑圖片、取笑我的實習經歷等歡笑中結束了。原來醫院面試就是這樣啊，但怎麼感覺像是在對我的過去進行一個集體嘲笑的動作？雖然我的過去是真的滿可笑的。

隔天收到組長的電子郵件：「恭喜你錄取了！如果確定要來再通知我！」

咦？真的是會呼吸就能錄取嗎？即使大一基礎生物學零分也能錄取？醫院真的那麼隨便？事實證明不是這樣，我幾個同學去這間醫院面試，結果，都，沒，上。

怎麼辦啦？好想當廢物，但實力不允許耶。

開玩笑的，可能是因為組長覺得我很好笑，專業能力差不多，但比較肯搞笑就優先錄取。可是出社會第一份工作一定要貨比三家！即使是我這種藥師界底層的渣滓也有選擇的權利！

於是前前後後面試了五間醫院。

一連串神秘的數字

有的醫院非常嚴謹，要你留三個不同人生階段朋友的電話，打電話去確認你這個人到底正不正常。

有的醫院則是缺人缺到慌，完全不面試、不考試，一進去就開始跟我畫大餅，說很快就能讓我獨立作業，過試用期薪水就會變多少。

還有醫院是人資部跟藥劑部分開面試，人資還很神秘說：「接下來我會唸一串數字，麻煩你把它抄下來。」

他一個字一個字慢慢唸完後，說：「這就是你一個月的薪水。」

搞屁啊？又不是電影裡面好幾個零還要慢慢數的那種數字，你唸幾個數字就停了還給我裝神秘！

而且還是我面試醫院裡面最低的！

「滿意嗎？」

「呵呵……」我笑得很尷尬。

醫院你們人資這麼油你們知道嗎？怎麼一個醫院待遇的部分搞得像非法交易，還問我滿意嗎？不滿意你要幫我加是不是？最後綜合醫院環境、薪水待遇以及教學制度，選好了我的第一份工作。

被當神崇拜的魔鬼訓練

在二○○三年SARS爆發後，醫界發展了畢業後一般醫學訓練（post-graduateyear training，簡稱PGY訓練），簡單來說就是畢業以後會有完善的教學訓練，並分配導師，經過這個訓練的醫事人員會變得很棒、很讚、很厲害。

藥師也有PGY訓練，通常是兩年期的訓練，而藥師在法規規定中，不管你是在社區藥局、診所或醫院，只要有掛牌調劑兩年的經驗，即可擔任藥局負責人。所以很多藥師想說都要調劑兩年了，那乾脆在醫院受兩年PGY訓練，出去外面藥局當負責人時會比較有實力。

每間醫院的PGY訓練稍微不同，像我們醫院是每個禮拜都有作業與考試，並且要在最後跟實習生一樣，上台報一個專題報告。訓練期間每天工作累得半死之餘，還要寫作業、做報告、被組長罵、被病人罵、被同事罵，所以很多人沒有完訓就離職了。我覺得，真的可以離職，因為太他X恐怖了～這是人過的日子嗎？

但真的有訓練有差。同事還沒滿兩年就離職，到社區藥局後，他說他被藥局同事當神崇拜。想說我應該也可以這樣耍專業，可是每次放假回家，跟黃藥師討論藥物問題，她還是一樣把我當屁孩看，我想我們會這樣互相看沒有到死吧，真是同業相仇、母子相忌。

這個變成專業藥師的優點，感覺也是要能撐過PGY訓練才算，不然你頂多是個傷痕累累、心靈受挫，並且履歷表上從此會有醫院只工作三個月紀錄的可憐小藥師。

發揮藥師能力的成就感

不過當醫院藥師還有一個絕對是優點！就是藥廠會不定期找醫師來醫院講課，推廣自己家的藥並且回答藥師們的問題，最重要的是會提供餐點。台上醫師認真講課，我們邊吃雞排邊喝珍奶，當醫院藥師還是滿快樂的嘛。而且辦在自己醫院吃吃喝喝就算了，有時候藥廠會辦在五星級飯店，請更大咖的國外學者英文授課，我在台下大吃buffet，好不快樂。

雖然優點乍看之下不多，但如果再給我選一次，我還是會選擇一畢業就進醫院。除了PGY的磨練外，在醫院藥局的同事多，天天都像在演世間情，不知道自己會不會明天領便當，兩年下來每天都好充實，走在知識磨練與人際風暴的不歸路上，每秒都鼓勵自己：「殺不死我的都會讓我更強壯。」

離開醫院後，短暫進入診所工作，發現藥師的工作內容真的差非常多，但是薪水卻差不多。在診所，處方用藥單純，工作失誤風險低，有時候會閒到懷疑人生；在醫院，處方做不完、忙到懷疑人生，工作失誤可能會害死病人。

但我還是想當醫院藥師。

在診所時，我的專業也許能幫到病人，可是不像醫院藥師，把關的處方可能會直接攸關病患生死。對我來說，如果能在這種關鍵時刻發揮藥師功能，得到的成就感是在其他環境、即使薪水更高的位置，都無法比擬的。

(本文摘自《藥學系學什麼》/四塊玉文創出版)

【作者簡介】

藥學系邊緣人

擁有藥師執照的八年級生。

會在社群網站上匿名寫故事。

追求反差、莫名其妙、自由自在的活著。