圓滾滾的黃金鼠軟萌得像顆麻糬，擄獲不少人的心。日本就有一隻名叫「赤丸」的黃金鼠，正值活潑好動的年紀，沒想到這天主人讓牠從籠子內出來放風時，一時之間卻找不到牠的身影，後來竟看見牠「忍者魂」上身，使出飛簷走壁之術，手腳並用的撐在琴袋和牆壁中間，自信爆棚的模樣讓網友全笑翻了！

日本飼主「@xrariranx」日前在推特上出賣家中黃金鼠滑稽逗趣的一面，年僅2個月大的赤丸，最開心的莫過於每天的放風時間，只見牠不斷在房間內穿梭探索，飼主也會緊盯牠的蹤跡，確保安全。

不過這天，飼主一個閃神，卻突然找不到赤丸的下落，經過一陣搜尋後，竟然看見牠手腳並用的一手撐著琴袋、一手撐著牆壁，定格在高處，彷彿在向飼主炫耀「怎樣我很厲害吧！」讓飼主看了又好氣又好笑。

照片曝光後網友全被赤丸高超的身手給圈粉了，紛紛留言直呼「拍攝者不救？」、「特務鼠鼠」、「忍術：飛簷走壁之術！」、「湯姆克魯鼠」、「原來是蜘蛛人啊」。