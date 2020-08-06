人與毛小孩的羈絆在冥冥中或許跨越了生死界線。一名女網友透露，自己在剖腹產麻醉期間，隱約看見幾個月前剛過世的愛貓「阿毛」出現在產房，並且向她走來；離奇的是，她在睡夢中更得知，她和阿毛能夠提前相遇，全是因為她的掛心。

原PO日前在臉書社團《靈異公社》PO文透露，生產當天因為剖腹的關係，施打的麻醉針讓她十分不舒服，後來醫生幫她打了止吐，並要她閉著眼睛休息，等到寶寶出來後，再叫她睜開眼睛看寶寶。

當她聽到寶寶的哭聲時，眼睛就立刻睜開，沒想到卻看見過世不久的愛貓阿毛向她走來，沒一會護理師就將寶寶抱到她眼前了。

原PO提到，阿毛生病的那段日子，她經常去家裡附近的土地公廟拜虎爺，當下她以為阿毛只是回來看看她，但生產隔天的早晨，她卻夢到她跪在地上拜虎爺的場景，「祂突然跟我說我們原本是五年後重逢，但我的掛心讓祂決定想讓我們盡快相遇，最後還告訴我記得拿檸檬口味的威化餅來拜拜！」

原PO睡醒後隨即將作夢的內容告訴丈夫，兩人都覺得非常不可思議，巧合的是，他們原本每個月農曆初二和十六都會拜土地公，隔天正好是農曆十六號。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「阿毛回來報恩了」、「溫馨～恭喜再續前緣」、「阿毛來當你們的孩子了！太感人了」、「能重新投胎當妳的小孩真的是種福氣啊！我家養的狗也是這樣喔！」、「那就是阿毛了，跟我寶貝毛兒子一樣，提前決定回到我們身邊當寶寶」、「可能喔，我以前看過一篇國外的文章，狗狗投胎轉世回來當女兒。還跟媽媽說當狗狗的時候一些事情」、「虎爺喜歡檸檬口味的威化餅(筆記」。