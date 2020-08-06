都說女人是水做的，其實貓咪同樣也是，牠們的身體柔韌度非同凡響，能夠鑽進許多你意想不到的狹窄空間，或是凹折出大眾對於貓咪體態的想像。

日前就有日本網友分享黑貓拉長身體，躺在主人腿間休息的照片，乍看之下還以為是被「脫到一半的內褲」；無獨有偶，一名日本網友同樣分享了黑貓睡成「間諜衣架」的模樣，讓眾人打趣笑說「睡覺不忘防身！」

推特帳號「@ri_ok6424」的日本網友日前上傳了一張照片，只見一個「黑色衣架」被放置在全白的床舖上，但仔細一看，卻發現衣架怪怪的，上頭竟然有「長毛」，原來是自家黑貓伸直四肢，睡死在床上，尾巴還俏皮的呈現圓鉤狀，外觀和衣架如出一轍。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「原來是衣架啊！我還以為是貓呢」、「毛毛的衣架」、「衣架放太久長毛了？」、「究竟是衣架像貓，還是貓像衣架？」、「是拐棍吧！睡覺不忘防身」。