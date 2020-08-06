大陸武漢第八醫院有一名吳姓女職員，去年經過醫院後方一棟待拆的荒廢大樓時，赫然發現裡頭竟然有一隻遭到棄養的德國牧羊犬，無奈的是，因為通道被牢牢封死，他們只能將食物放入塑膠袋，並且掛在長鐵管上，經由窗戶「滑入」大樓內讓狗狗飽餐一頓。

之後又遇上新冠肺炎疫情攪局，這群善心的醫護人員在百忙之中，依然堅持每天幫狗狗送餐，所幸後來疫情好轉，他們找來動物組織前往救援，這才發現狗狗所處的環境十分惡劣，整天與滿地排泄物和髒亂垃圾為伍。

吳女表示，當時發現這隻德國牧羊犬後，一連數天，每次只要路過這棟大樓，都會看見狗狗趴在窗邊，貌似在等人，因此她推測狗狗應該是被惡意棄養。隨後她也問了附近鄰居，才知道狗狗從小和主人住在這棟大樓，但是主人搬家時選擇將牠遺棄在此，狗狗的悲慘身世讓她不禁潸然淚下。

隨著疫情好轉，醫護們便著手連絡當地動保組織前來救援，當志工們挺入荒廢大樓時才發現，狗狗生活了一年多的環境竟然如此惡劣，「基本沒地方落腳，臭氣熏天！」而狗狗長年沒和人接觸，獲救時害怕的躲在牆角瑟瑟發抖，經過志工暖心安撫後才逐漸放下戒心，並被送往獸醫院檢查，所幸牠的身體健康無虞。

獸醫指出，牠是純正的雌性德國牧羊犬，僅一歲多，因此志工們推測，牠在還是幼犬時就被主人獨留在這棟荒廢大樓內。而武漢第八醫院的醫護們不只經常前往獸醫院探望，還出錢幫牠進行絕育手術，此外，因為牠是在第八醫院獲救，所以將牠取名叫「八妹」。

八妹的故事曝光後，不少善心人士有意領養，最後八妹遊軍隊收養，準備培訓成正式軍犬，雖然尚未可知日後能否順利上崗，但許多網友樂見其成，感動直呼「入編制啦！變成公務犬啦」、「絕對不缺吃喝，大兵們都會稀罕牠，不缺愛了」。