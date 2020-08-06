家裡明明沒有養貓，沒想到竟傳出喵喵聲。日本有一名網友，先前在午覺醒來後，發現家中多了一隻流浪三色貓，而且隨興的睡在地毯上，彷彿當自己的家，直到睡飽才離開，豈料隔幾天後，三色貓又竟揪伴來睡，牠的囂張行徑讓屋主笑翻。

日本網友@RiceNippon提到，家後陽台經常出現流浪貓，但也未干擾到他，因此他也沒有在意，先前一日在家睡午覺，睡醒後發現家中地毯上，竟睡著一隻三色貓，而當時他也不打算驅趕，因此讓三色貓睡飽後自行離開，沒想到反而成為流浪貓的天堂。

@RiceNippon之後還在陽台準備紙箱，三色貓便還帶著另一隻白橘貓，一起來屋主的家睡，儼然把這裡當成自己家，日後陸續還出現各種貓，不過由於租屋處規定禁止養寵物，因此他並未餵食貓咪們，只是提供暫時的休憩地點，只要有颱風或下大雨，貓咪們就會來這個庇護所。

@RiceNippon在推特幽默寫下「今天天氣不錯，貓咪在我房裡睡的很安穩，但問題是，我根本沒養貓啊...」，雖然不清楚牠們是鄰居養的還是流浪貓，但他並不介意牠們在這休息。不少網友則笑著說「呷好逗相報」、「貓咪們也會通風報信啊」、「家裡被貓霸佔了」、「家被睡了，還收不到房租」。