狗不只是是人類最好的朋友，有時候甚至會不顧一切保護主人的性命！日前深夜就有4名持刀歹徒試圖闖入一處民宅，沒想到屋主養的2隻狗狗竟然衝出來以「肉身護主」，最後終於順利將對方擊退，狗狗英勇的行為也成為當地佳話。

根據外媒報導，一名36歲機械工程師保羅（Paul Davis）與未婚妻珍娜（Jenna Byrne）還有3名女兒一起住在英國伯明罕（Birmingham）。上月30日深夜，一家五口在熟睡中突然被門外一陣騷動吵醒，保羅到窗前查看時才發現有4名持刀歹徒正準備從家裡前門闖入，嚇得趕緊報警。與此同時，家裡養的7歲斯塔福郡鬥牛梗梅西（Macey）和3歲法國鬥牛犬布魯斯（Bruce）竟然不顧一切的衝上前與歹徒對峙，從監視器畫面也可以看到，歹徒在慌亂之際砍傷了布魯斯，但布魯斯並沒有退縮，反而和梅西一起聯手擊退對方，最後4名歹徒終於被逼得駕車逃離現場。

Macey the hero bulldog chases off four machete-wielding burglars after gang broke into her family’s home https://t.co/KlwniEUBsz — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 3, 2020

保羅發現布魯斯的傷勢之後急忙將牠送醫治療，所幸並無大礙，他事後也表示，雖然家裡被人破壞，女兒們也受到不小的驚嚇，但多虧了梅西和布魯斯，全家人都毫髮無傷，他事後也獎勵狗狗們大量的零食，感謝牠們救了全家的性命。