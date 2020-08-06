跨越種族的愛戀。韓國有一隻流浪狗，疑似被車撞導致後腳癱瘓，行走時只能拖著後腿，模樣非常可憐，沒想到一隻母雞竟與牠相戀，隨時陪在狗的身邊，牠們幾乎形影不離，而節目組帶狗至醫院治療，母雞還擔心的在後面追趕，牠們的好感情也讓人驚訝。

Youtube頻道《SBS TV동물농장x애니멀봐》日前上傳10年前一段狗雞戀(影片來源/Youtube《SBS TV동물농장x애니멀봐》)

Youtube頻道《SBS TV동물농장x애니멀봐》日前上傳10年前一段狗雞戀，流浪狗Moongchi疑似被撞，導致牠後腿無法動彈，只能拖著下半身行走，有趣的是，牠的伴侶竟是一隻母雞Kkokko，不僅母雞走到哪，狗就跟到哪，牠們還一起共享食物，村長透露「我一直不知道，這一隻狗的主人到底是誰」，推測狗可能是因殘障而被丟棄。

村民表示，Kkokko有時還會戳Moongchi受傷的腿，彷彿在問「親愛的，你會不會痛？」，母雞似乎都在照顧殘障狗丈夫，之後節目組非常不忍心，因此帶狗至醫院治療，由於Kkokko並不知情，看到丈夫被帶走，緊跟在後狂追，但看到Moongchi被帶上車後，牠只能無奈的在路邊看。

醫師進行X光檢查，發現Moongchi疑似曾被車撞過，不過腿並沒有大礙，而是脊椎受傷，這也導致牠可能無法再用後腿行走，醫師只能治療牠身上的傷口，不要再繼續惡化，而母雞Kkokko神情落寞的待在原地，似乎正在等Moongchi回家。不少網友回應「Kkokko就像是媽媽，照顧生病的孩子」、「謝謝讓我看到這麼感人的情誼」。