馬桶不通讓人崩潰，但恐怕要注意是否有「不速之客」入侵了！國外一名女子在家上廁所的時候發現馬桶突然沒辦法正常使用，查看水箱時竟竄出一條長約1公尺的活蛇，讓她當場嚇瘋。最後請來維修人員幫忙捕捉才結束這一場驚魂記。

根據外媒報導，美國科羅拉多州一名叫做史都華〈Miranda Stewart〉的女子近日在臉書上發文，表示2日早上剛睡醒，在一陣恍惚中前去上廁所，卻突然發現馬桶沒辦法正常沖水，沒想到打開水箱靠近一看，竟竄出一條長約1公尺的活蛇，當場嚇得她花容失色。史都華的男友也立刻打電話請公寓的維修員桑福德（Wesley Sanford）前來處理。

‘I was terrified’; Fort Collins woman discovers living snake in apartment toilet https://t.co/oHfzyWvZ5M — FOX31 Denver KDVR (@KDVR) August 3, 2020

桑德福到現場之後發現該蛇緊緊盤繞在水箱內側，逼得他只得將整個馬桶拆掉，最後總共花了將近40分鐘才終於成功捕捉到這條頑皮的小蛇。據了解，該蛇為無毒的玉米蛇（Corn snake），個性非常溫馴，很適合當寵物。所以桑德福猜測牠有可能是公寓其他住戶的寵物，因不小心爬入管線才會意外進到史都華的馬桶中，桑德福也決定在主人認領前先暫時代養，他開心地直呼「我帶牠回家時我老婆非常開心，我們將牠取名為Boots，牠是我們的小小護衛」但受到驚嚇的史都華則表示自己受到非常大的刺激，現在需要努力克服對廁所產生的恐懼障礙。