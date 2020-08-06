小柴這麼傲嬌，連住持也拿牠沒轍！日本岐阜一間千手院寺廟，養了一隻柴犬小千（せんちゃん），牠的個性活潑又可愛，非常討人喜歡，日前住持帶牠出門散步，豈料小千疑似走累了，竟直接在原地石化，一動也不動讓住持傷透腦筋，只好用扛著牠回寺廟，畫面彷如抬轎一樣，意外成為焦點。

千手院日前在推特帳戶@senjuin1010分享「抬狗照」，只見小千瞬間變成雕像，四肢僵住、完全不動的讓住持扛著走，住持透露，平時帶小千出門散步，假若溜達時間太短，牠就會坐在地上抗議，但有時走的太久太長，牠又會累的不想走了，直接在原地變成雕像，任人怎樣拉也不會動，讓住持相當無奈。

小千瞬間石化後，住持也拿牠沒辦法，只好用手扛著牠走，而小千四腳僵住，讓住持托著腹部帶牠回寺廟，超萌模樣獲得22萬人按讚。不少網友笑著表示「柴柴明顯一臉得意啊！」、「小千：我就不走，看你能拿我怎麼樣！」、「小柴很任性喔！說不走就不走」、「不說我還以為是雕像，石化到連腳都不會彎」。