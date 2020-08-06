有些人因為沒有車子，大眾運輸又不合適或班次過於稀疏，只好在路上攔車，希望能有好心人讓他們搭搭順風車，但國外這名網友的乘客似乎有點特別！一名網友日前在開車前往紐約的路上竟然遇到一隻鷺鷥搭便車，還很有禮貌地留下了「過路費」讓該名網友忍不住PO上網分享。

美國一名帳號名為ShinyThingsInMud的網友日前在論壇Reddit上分享了一段影片，表示他日前準備從佛羅里達開車前往紐約，沒想到路途中竟遇到一隻鷺鷥停在他們的擋風玻璃上「搭便車」。從影片中可以看到，鷺鷥停在引擎蓋上，努力的用「鳥仔腳」保持平衡，身上的毛髮隨著微風吹拂，看起來十分愜意。原PO事後也補充「牠足足搭了30分鐘左右，我們一直都開很慢，直到牠飛走，而且牠還有留下一些便便當小費」。

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言「那個區域肯定是勿飛區」、「感覺牠很開心」、「你超幸運的」其中，有不少網友認為現在疫情嚴重更本不應該開車出門，原PO也回應說這部影片是在疫情還沒有很嚴重的時候拍攝的，大約是今年3月左右，請大家不要擔心。