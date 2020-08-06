國外一名超市員工日前在整理貨物的時候竟然看到包裝裡跳出一隻巨大的褐色蜘蛛，嚇得他趕緊用手機拍下來PO網分享。有眼尖的網友認出牠的真實身分，並指出如果不慎被牠咬到，男性恐怕會「勃起」好幾個小時！

根據外媒報導，英國連鎖超市特易購（TESCO）在哈文特（Havant）分店的一名員工傑克（Jack Farrar），昨（5）日準備上架一批從哥倫比亞進口的香蕉，沒想到拆開塑膠包裝時竟從裡面跳出一隻拳頭大小的巨型褐色蜘蛛，嚇了他一大跳，立刻拿起手機拍下這驚人的一幕，從他附上的影片可以看到蜘蛛「張牙舞爪」的面對鏡頭，看起來似乎處於警戒狀態。

他將影片PO上網後有網友認出這是巴西流浪蜘蛛（Phoneutria nigriventer），是世界上毒性最強的蜘蛛之一。據了解，巴西流浪蜘蛛大小約為5至8公分，主要分布在中南美洲，因為喜歡躲藏在香蕉樹裡，故又被稱為香蕉蜘蛛。牠的毒性屬於神經毒，會使神經失控、呼吸困難，嚴重的話將有可能會在2個小時內喪命。特別的是，巴西漫遊蜘蛛的毒液含有一種名為「PnTx2-6」的成份，會使男性持續勃起症，甚至維持好幾個小時。國外之前就曾有男子被咬，沒有喪命反而連續勃起4小時的新聞。