狗愛亂咬東西，破壞力極強，經常讓飼主傷透腦筋。英國諾森伯蘭郡（Northumberland）有一名旅館老闆，在家中養了5隻狗，原以為會被愛犬萌翻，沒想到卻是噩夢的開始，家具與衣物常成為愛犬們攻擊對象，被咬得殘破不堪，日前1歲鬥牛犬還咬爛2張沙發，總價1,200英鎊（約新台幣4.6萬元）。

64歲的朱莉（Julie Ann）養了5隻狗，分別是8歲的勒車犬(lurcher)Bambi、3歲可麗牧羊犬(Collie)Colin、3歲澳牧羊犬(Blue merle)Flip、4歲Poppy以及1歲的鬥牛犬Horris，沒想到Horris的破壞力極強，一日朱莉外出回家後，發現愛犬嘴裡咬著黃色海綿，她才發現家中價值500英鎊(約新台幣1.9萬)的沙發竟被咬到只剩骨架，讓她相當傻眼。

豈料沒隔幾周，Horris又咬爛價值700英鎊(約新台幣2.7萬)的沙發，讓朱莉氣憤的說「我只希望牠是正經歷頑皮階段，如果牠以後還是這樣，我只好把牠趕出去」，兩張沙發被咬到難以復原，骨架外露、沙發內的填充物四散，還有被咬到全爛的布料，而Horris不僅會咬沙發，還會咬價值350英鎊的鞋子，朱莉的昂貴鞋子Hunter和Le Chameau也都逃不過。

朱莉提到「我不會再買沙發讓牠咬了，牠只能躺破沙發，藉此給牠一個教訓」，她6月中旬才搬出沙發，原本是想讓愛犬可以坐在上面，豈料日前她外出3個小時，下午1點離開，直到4點才回家，Horris竟把沙發咬成碎片，「牠明明坐過很多次，也是一隻乖狗狗，但瞬間卻變成野孩子」。

朱莉表示，當牧羊犬Colin做錯事時，牠只會在一旁生悶氣，而Horris則是看著你，露出「我是不是很棒！」的臉，日前她在打掃廚房時，以為愛犬都安靜的呆著，沒想到她靠近一看，發現Horris躺在沙發上咬她的衣服，之後她打算撿掉地上的內搭褲，Horris竟還咬著它跑，讓朱莉只能崩潰的追著牠，未來打算重新教育愛犬們，希望牠們能變乖一點。