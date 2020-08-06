毛小孩就像小孩子一樣，總會做出搞笑的舉動，讓主人看得哭笑不得。英國諾福克郡(Norfolk)一名狗主人，日前讓愛犬在自家後院玩耍，豈料主人再次看到牠時，竟變成一隻「藍狗」，原來牠在玩耍過程中，在一幅未乾的畫上打滾，導致狗毛沾染上顏料，洗了2次都沒用。

What do you do when your dog rolls in some acrylic paint and it will not come out after two washes?? ... asking for a friend 😂 😆 pic.twitter.com/oNvd3XHTJ6 — Sacha Barbato (@sachab71) July 31, 2020

49歲的飼主巴巴托(Sacha Barbato)養了一隻2歲的狗貝西(Bessie)，牠是由貝靈頓梗及惠比特犬混種，日前巴巴托家人繪了一張油畫，並放在後院裡晾乾，期間貝西也在後院玩耍，沒想到巴巴托發現貝西竟被染成「藍色」，原來是牠調皮的躺到畫布上打滾，導致牠全身的毛都被變成藍色的。

由於顏料是油性的，因此主人幫牠洗了2次，顏色仍無法洗掉，巴巴托哭笑不得的說「一開始我們有發現，貝西似乎很喜歡娜一幅畫，但沒想到會變成這樣，我覺得藍色的毛還蠻好看的，畢竟沒人會把狗染成這樣」，之後出於安全疑慮，巴巴托還帶貝西至獸醫院檢查，而醫師則表示，顏色在短時間難去除，但遲早會退的，對貝西的身體也不會造成影響。

巴巴托也透露「前幾天我都避免穿藍色的衣服，以防讓人誤會這是一種流行」，而他們一家與貝西原本要到海邊度假，但另一方面又擔心會被指指點點，認為貝西的藍毛在海灘上，一定會吸引人圍觀，甚至想「可憐的狗，牠的主人為什麼會那樣做？」，但又不能把貝西留在家裡，無論到哪都要帶著牠，而經過4天以後，貝西身上的染料也掉了差不多，貝西也因染色事件意外爆紅。