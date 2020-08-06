「這不是麥當勞！這不是麥當勞啦！」日前有隻柴犬想趁機偷吃麥當勞，沒想到卻中了飼主的圈套，而在發現紙袋裡面沒有食物之後更是氣的將紙袋咬爆，而這一切全都被主人事先準備好的相機拍下，可愛的反應讓網友全笑瘋。
臉書粉絲專頁「柴犬柚子⊙ω⊙柚柚切嗑鬧」經常在網路上和粉絲分享呆萌柴柴柚子的日常。飼主表示，今年2歲的柚子對麥當勞情有獨鍾，每次只要看到他們吃麥當勞就會湊在旁邊痴痴的等，日前買了麥當勞之後突然靈機一動，把相機藏在空的麥當勞紙袋裡面，只留了一塊狗餅乾，並默默離開現場想觀察看看柚子會有什麼反應。果不其然柚子一看主人不在就立刻把頭塞進紙袋裡面爆吃一頓，但吃一吃之後發現只是塊普通的狗餅乾，氣到把紙袋咬爛洩憤，逗趣的畫面全被錄下。
影片曝光後掀起熱議，不少人都被柚子的舉動笑翻，紛紛留言「好迫真的畫面，太可愛了！」、「太可愛了吧 !!!!!!!! 心臟被柚子猛烈撞擊了」、「麻麻真壞」「快笑屎了，麻麻怎會想到這招啦！很壞耶柚柚太可愛拉」、「這個拍攝角度萌的我一臉血啊啊啊啊～」、「柚：吼！！！！偶的薯條吶？？？！！！！」
文章來源：FB/柴犬柚子柚柚切嗑鬧
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