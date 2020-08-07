★你不知道的NBA──前台五光十色和後台的血汗交織

這是你看見的NBA。

華麗絢爛的開場噱頭，氣氛火爆的世仇對決，一線球星的靈活炫技，一擊必殺的壓哨出手，最終奪冠的欣喜淚水，以及天文數字的薪資合約。

這是你沒看見的NBA。

辛勤苦練卻只能在異鄉討生活的年輕學子，把選秀當成賭局的經紀人，掙扎復原的受傷球星，進球上天堂、沒進坐整場的板凳球員，以及明明天賦過人、訓練卻宛如自虐的球隊王牌。

《統治NBA的王者訓練》直率地掀開NBA光鮮亮麗的外表，帶領球迷一探眾家球星不為人知的苦練歷程，其中有克服難關的甜美，但更多是層層挫折的辛酸。

【精彩書摘】

我至今依然在訓練各年齡層的孩子，從八歲到高三以及年齡更大的都有。我每年都會參加大約六次訓練營，每次參加訓練營的孩子大約有五十多個，沒錯，這麼做能對我的事業帶來不錯的幫助，但我這麼做最主要的原因，在於我最開始訓練的就是這些年輕球員，而我現在依然很享受訓練這些孩子。我說的並不限於未來的球員，甚至未來的大學球員，我從來不會用這種方式自我設限，只要你熱愛投籃也願意做訓練，我就願意出現在球場上幫助你變得更好。

我喜愛和年紀小的孩子們一起訓練，因為他們沒有太多壞習慣，他們打球是為了好玩、為了運動。沒錯，雇用我的大多是富裕家庭，但多數父母不會對孩子懷抱著不切實際的期望，他們只是想看到自己的兒女好好訓練，表現得更有紀律，並保持謙遜。舉例來說，勇士隊的負責人之一彼得．古柏(Peter Guber)就讓我帶他的兩個孫子一起做訓練，他們的父母都知道這兩名男孩不會進入NBA打球，但跟孩子們講得很清楚：如果他們要付錢讓我搭飛機到洛杉磯待上一週，那孩子們就必須全力以赴，不可以因為覺得太累或者因為想玩︽要塞英雄︾就臨時說不想上課，孩子們必須好好出席訓練。

我也訓練過迪士尼執行長勞勃．艾格(Robert Iger)的兒子們，在他的大兒子麥斯上高中時一起做過訓練，現在我依然在和他年紀較小的兒子威爾做訓練。如果訓練的地點是我訓練NBA球員的球場，威爾會喜歡在訓練結束後留下來幫忙撿球。看到在那種環境下長大的孩子，因為對籃球的愛而想要在體育館裡逗留六、七個小時，實在是一件很棒的事。

每當有家長問我要怎麼訓練他們的兒女時，我的答案總是：「用我訓練職業球員的方式。」很顯然的，他們的表現會落在不同層級，但「你必須付出努力才能表現得更好」這個要素是一樣的，重點在於努力、基礎、細節、堅持和進行完美重複練習。

對我來說，最重要的一件事是確保這些孩子認真看待自主訓練，他們必須弄清楚，我們不會整天都在玩HORSE投籃賽。我會把寄給NBA客戶的影片也寄給他們，用這些影片出一些簡單的作業，確保他們集中注意力。我和孩子們相處時不會表現出和NBA球員相處時的攻擊性，但偶爾當我認為球員沒有付出足夠的努力時，會讓他和父母知道，這是在浪費他們的時間，也是在浪費我的時間，無論是面對他們還是對職業球員，我都一樣誠實以對。

我自己的孩子現在還是學步兒，但我認識的年輕球員已經讓我接觸到了美國的青年運動界的狀況並不美好，父母大量干涉所有層面的事務。我很開心能看到父母和孩子的生活有所連接，但在我看來，青年運動界的狀況已經太超過了，各處的比賽獎金都越來越高，這也代表了各種狀況只會越來越多。

我覺得現在的高中不夠重視球員發展，我知道教練的時間有限，薪水也不高，但如果你的球員不知道如何得分的話，指導他們進攻策略並讓他們站到能得分的位置又有什麼用呢？教導 (teaching)和指導(coaching)是兩件不同的事，我希望高中和更年輕的籃球球員們能接受夠多教導而非指導。

基層籃球的問題甚至更嚴重─ 例如天主教青年組織、業餘運動聯盟、夏季聯賽或者任何高中籃球之外的組織，全都非常重視表現功夫。不幸的是，在基礎訓練時你沒辦法拍攝足夠吸引人的內容來剪輯成影片放上YouTube。現在的主流是灌籃和有效率的交叉步，錫安．威廉森(Zion Williamson)在念高中時，根本沒人知道他會不會投球、過人或者運球，因為在我們看到的所有影片中，他都在灌籃。誰想要看高中球員做單次運球跳投呢？單次運球跳投是比賽中很重要的一部分，但你必須花時間和經歷才能學會如何適當且持續地做出這個動作，我不確定有多少球員願意付出這樣的努力。

基層籃球的另一個問題，是每個球員打比賽的次數。我一直都不搞懂這件事，這些孩子可能會在三、四天的週末假期內連打五場比賽，就連NBA球員都不會做這種事，還有他們會花費高額費用和漫長的旅行時間到全國各地參加菁英聯賽。這真的是好的投資嗎？身為家長，我會希望孩子學會如何比賽，但這些球隊有在訓練孩子們做胸前傳球和中距離投球嗎？我知道基層籃球帶來了許多正向回饋，在開發球員獲得獎學金的潛在機會這方面尤其有效，但現在有這麼多球隊在打這麼多比賽，他們在比賽獲得經驗的品質將會下降。

如果你立志想把籃球這個美好運動變成生命中更重要的一部分，那麼我可以提供你一份守則，無論你是小孩還是家長都可以適用，這就是「成為頂尖球員的十二守則」。當然了，無論在籃球界或者人生中，都沒有絕對能成功的守則，但若你願意付出努力並遵守這些守則，你就等於抓住了實現夢想的最大機會。

為求明確表述，我將會使用男性代詞，但這些守則也同樣適用於女性，無論你是哪種性別，球員就是球員。

守則一：不要投籃

至少一開始別只顧著投籃。我剛進入球壇時，似乎每個人都想灌籃，而現在眾人都把焦點放在三分球上。這對剛開始打籃球的球員來說有可能會是一大問題，對很年輕的球員而言更是如此，因為這種狀況會導致球員發展出壞習慣。我的意思是，年紀還小的孩子身材不夠高大，他從三分線後投籃時無法保持適當姿勢，對他來說唯一能投籃命中的方法就是從臀部出力。這麼做的球員必須在年紀漸增之後重新學習如何用適當的方法投籃─手腕彎曲且手肘位於籃球正下方，這些代價並不值得。

我和八歲的孩子一起做訓練時，注重的是對球的掌控和步法練習。這個年紀的孩子當然想要投籃─說實在的，無論哪個年紀的孩子都想投籃─但我不會讓他們在禁區之外投球。無論我的客戶是不是NBA球員，我都會告訴他們：籃球始於腳下。所以若我訓練的球員年紀很輕，他就必須從腳下練起，我們終究會練到投籃，但無需著急。

如果你是年輕球員的家長，請你鼓勵他時常把籃球拿在手中。在我撰寫本書的時候，我的兒子還不到四歲，我們家有一個室內小籃框，他無論走到哪裡，都喜歡拿著球。如果你家的小孩是這個年紀，你會希望孩子對於籃球感到好奇，並習慣手上抓著球。就算他只是在家看電視，大腿上擺著球也能讓他逐漸朝球員的方向前進；反過來說，學習糟糕的投籃方式只會使他距離球員越來越遠。

守則二：把「BEEF」放進訓練菜單

你開始練習投籃之後，可別忘了「BEEF」。「BEEF」代表的是平衡(Balance)、雙眼(Eyes)、手肘(Elbow)和隨球動作(Follow-through)。

首先，投籃是從地面開始往上的，你的雙腳中間要有適當空間，並面向籃框，球員不只要在瞄準投籃方向時要保持平衡，落地時也一樣。當你的年齡漸增，投籃方式會變得越來越有創意，例如落地前投籃、騎馬射箭和拋投等等，但跳投的基礎就是要在投籃的開始和結束時都保持平衡。

其次，你的視線要落在籃框後沿─ 不是籃框前沿，也不是網子中間，而是籃框後沿。正如我先前寫過的，你可以投籃落空，但球的落點應該要超過籃框，達到這個狀況的最好方法，就是把球脫手時雙眼盯著籃框後沿。家長或教練帶著球員上球場時，他應該隨時注意投籃落空後的籃球反彈路線，如果球直直往球員的方向飛，那就表示他正朝著成為射手的正確方向前進。

接著還有手肘。手肘在投球時應無時無刻都在球的下方，就像侍者端著食物穿越餐廳一樣。

多數孩子都會為了在投球時更有力道而把手肘向外彎，這其實代表他們投球時站的位置太遠了。

最後一點是隨球動作。無論投球後你的身體是什麼姿勢，每一次的隨球動作都應該長得一模一樣；手腕與手指應該在球脫手時隨之輕甩，把自己的手想像成時鐘的話，球脫手時你看到的應該是十一點整，把隨球動作加入投籃動作中是很重要的事，也就是說，你必須進行大量的完美重複練習，藉此塑造肌肉記憶。

(本文摘自《統治NBA的王者訓練：調教萌神Curry、死神KD、飆風玫瑰，從頂尖球員蛻變成偉大球星的秘密關鍵》/方言文化出版)

【作者簡介】

羅伯‧麥克拉納漢（Rob McClanaghan）

NBA頂尖球員訓練師。他擁有多位MVP級的客戶，包括史蒂芬‧柯瑞、凱文‧杜蘭特、德瑞克‧羅斯、羅素‧衛斯特布魯克，以及WNBA的坎迪絲‧帕克。在他展開教練與訓練師的職業生涯之前，他曾是雪城大學NCAA一級聯賽球隊的非獎學金球員。現與他的三個孩子居於故鄉羅德島州。本書為他的首部著作。