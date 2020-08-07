★NBA一級球星，全面讚譽！

史蒂芬．柯瑞（Steph Curry）：「羅伯帶來許多球員極力稱讚的『沉浸式』（engaged style）訓練法。他會下場與球員一起防守、碰撞，在其中滲入訓練內容，引出你的更佳表現。」

羅素．衛斯特布魯克（Russell Westbrook）：「我從大學時期就開始和羅伯合作，他讓我順利地從大學球員變身為NBA球星。他的訓練方式仔細、密集且獨特，推動我達成目標。自從開始與羅伯一起訓練，我每年都感覺到自己的進步。此後每一年，我依然會繼續和他合作。」

德瑞克．羅斯（Derrick Rose）：「從高中畢業後我就和羅伯合作訓練，從我榮獲年度MVP的表現足以說明訓練效果斐然。他的訓練系統與指導讓我成為NBA全明星之一，只要我還在NBA，就會一直與羅伯合作。」

約翰．沃爾（John Wall）：「第一次和羅伯訓練就知道他帶給我很大幫助。他的訓練內容很緊湊、有效率，並且能為我量身打造。他非常專業，全心全意只想看到客戶有更好表現。」

凱文．洛夫（Kevin Love）：「羅伯協助我精進場上表現已經很多年了，和羅伯一起訓練後，包括技巧運用、射籃、賽後調整等方面都大大提升，這讓我對自己在球場任何位置都能得分，充滿自信。」

【精彩書摘】

守則七：選對系統

如果你優秀到足以在大學上場比賽，那麼請不要只因為大學的「品牌」很有名，或者有個知名教練就選擇那間大學，你要確保那間學校的教練系統適合你，教練和球員都有可能因為犯下這種錯而頻繁轉換學校。

無論你的大學的教練曾帶領球隊贏過多少次冠軍，和他保持真誠的關係都是很重要的，你很有可能在未來的四、五年間都和他待在同一個球隊裡，你們會花很多時間起練習和比賽，也會一起前往客場，最理想的狀態是你們之間的關係能持續一輩子。

雖然家長的確應該參與球員招募流程，但到了最後，讓球員做決定是非常重要的一件事，無論這間學校是否適合，到頭來他才是必須進入球隊的那個人。此外，逆境是不可能避免的未來經歷之一，如果球員認為是家長將他推往這個方向的，他就不會全心投入；如果學校不適合他，他會怪罪家長而非負起責任。

守則八：研究比賽

這一點在我的籃球教育中占了很大一部分，沒人規定我必須這麼做，如果電視上有比賽，我就會看，而且我不只是看比賽而已，我會高度注意球員如何移動、如何防守、下了什麼決定、拉開距離的方式、投球的方式─ 我會高度注意任何和比賽有關的東西。我熱愛關注最小的細節，接著，我會迫不及待地想要在朋友們身上嘗試這些新學到的東西。

對年輕球員來說，現在要研究比賽比以前簡單得多，你可以用數位錄放映機錄下每場比賽，當然也可以從線上找到所有比賽的影片；你可以上YouTube 研究史上最偉大的幾位球員，如果你想要變成優秀的球員，如果這些資源唾手可及，那麼為什麼不利用這些資源呢？

我會盡量把寄給NBA球員的剪輯影片保持在二至四分鐘之間，每隔大約十場比賽寄一次影片，因為我希望能掌握大致狀況，如果他們即將要進入季後賽並碰上特定對手，那麼我會大幅提高頻率。影片裡會有一些批評，但也會有非常多正面回饋，盡量讓影片內容與夏天休賽季的練習內容有關，又或者問他們是否希望能拿到特定片段。無論如何，我都認為影片是非常重要的教導工具，能幫助我在賽季時和客戶保持聯繫。事實上，我與球員們在體育館中學到的事物，和我在看影片時學到的事物是一樣多的。

無論訓練的是職業球員還是業餘球員，我都會告訴他們看影片是有技巧的。我已學會如何用畫面強調特定事物，有時候為了讓球員知道我希望他怎麼做，我會寄其他球員的影片給他們，以及請他們提供回饋。如果和我一起訓練的球員沒有回應，或者沒有告訴我對這些影片的看法，便會停止寄送影片。就算球員不同意我的見解，我也希望他能告訴我。

寄影片給較年輕的球員時，我希望能知道他們是怎麼看待這些影片的，但我最希望的是他們能把比賽當作可以「研究」的資料。看比賽不只是一種娛樂，也是一種教育，我也會鼓勵他們只要有機會就看自己的影片。如今有很多方法可以研究比賽，真正的球員會利用所有的方法。

守則九：犧牲

我見到客戶時會做的第一件事，就是稱讚他們能出現在球場上。「現在是週日早上九點。」我會說：「你的朋友都在睡覺或者打電動，又或者在海邊，但你在這裡。這是個很好的開始，出席就是最困難的一步。」

要知道，唯有你自己能決定要變得多好，你要坐在家裡打四個小時的電動嗎？還是找一間體育館發展基礎技巧？你要看塞爾提克的比賽並研究凱瑞．厄文(Kyrie Irving)如何拉開空間，或者凱文．杜蘭特如何運球過人，又或者凱文．洛夫如何奮力搶到每次籃板嗎？唯一能讓你在某件事情上特別傑出的方法，就是發自內心的熱愛那件事情，而這種熱愛需要你犧牲許多其他事物。

許多孩子都夢想能成為球員，而最特別的那些孩子，知道成為球員的唯一途徑就是付出努力。

我知道現在講的話聽起來好像很老派，但當我是個高三生時，我和朋友會在週末早起，到學校的體育館做訓練，如果體育館沒開，我們就會到外面打球。天氣或許很冷，時間或許很早，但我們就是會去練習。我在哈德里根主教高中當教練時，也有球員願意在學校課程開始的一小時前起床，到體育館跟我一起做訓練。有時學校會因為要舉辦典禮而在體育館擺滿折疊椅，我們會把椅子全都收起來放在一旁，練習完後我們必須把椅子放回去。

所以我要向所有懷有抱負的球員提問：你的夢想要付出什麼代價？你要有所犧牲才能在比賽裡有優秀的表現，你願意嗎？又或者你會在遇到難關時中途放棄？

任何級別的球員都需要犧牲，對於高中球員來說，犧牲的是就算你的朋友們都在週末晚上四處跑派對、過得很開心，你也必須因為隔天有比賽而提早上床；在大學裡，犧牲的是暑假留在學校裡練習、甚至無法和家人一起度過聖誕節和感恩節假期，如此一來你才能在上場比賽時勝過競爭對手；身為職業球員，犧牲代表的是飲食規律、保養身體、抗拒名流生活的誘惑。正如本書不斷提起的，所謂的犧牲是你願意自動自發進行自主訓練，甚至(或者說「特別是」)在你不想訓練的時候。

(本文摘自《統治NBA的王者訓練：調教萌神Curry、死神KD、飆風玫瑰，從頂尖球員蛻變成偉大球星的秘密關鍵》/方言文化出版)

【作者簡介】

羅伯‧麥克拉納漢（Rob McClanaghan）

NBA頂尖球員訓練師。他擁有多位MVP級的客戶，包括史蒂芬‧柯瑞、凱文‧杜蘭特、德瑞克‧羅斯、羅素‧衛斯特布魯克，以及WNBA的坎迪絲‧帕克。在他展開教練與訓練師的職業生涯之前，他曾是雪城大學NCAA一級聯賽球隊的非獎學金球員。現與他的三個孩子居於故鄉羅德島州。本書為他的首部著作。