一說到阿拉伯，不少人會立刻聯想到一望無際的沙漠或是石油，但事實上，貧脊的沙漠也能成為貓咪的遊樂場噢！日本一名遠嫁至阿拉伯的人妻美奈子（はなもも），當時就帶著貓咪陪嫁，如今10年過去了，他們一家將沙漠當成自家後院的遛貓場，後續又養了各種你想像得到的、想像不到的動物，早已超過上百隻。

這位來自日本的美奈子，婚後和丈夫定居在阿拉伯，雖說跨國婚姻有許多需要克服的問題，但她的愜意生活卻讓貓奴羨慕不已，愛貓的她即便遠嫁阿拉伯，也帶著貓皇們一起生活，加上自家庭院幅員遼闊，貓咪們每天都能自由自在的沙漠中奔跑、玩沙，就連貓抓板也省下來，直接爬上樹梢磨爪，日子說有多爽就有多爽。

事實上，美奈子當初結婚時有和丈夫約法三章「不想養任何動物喔，只想生活無牽無掛」，沒想到如今十年過去了，愛護動物的夫妻倆除了伺候貓皇之後，也陸續養了狗、牛、羊、馬、兔子、雞、蹬羚、駱駝、鴿子等動物，早已超過上百隻。