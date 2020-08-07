眾所皆知，人類隨意插手野生生態，如同干涉大自然的運作，會使得野生動物產生依賴性，影響其生存能力。但以色列卻有一案例反其道而行，原來是西域兀鷲（Griffon Vulture）在當地屬於瀕危物種，因此當保育團體發現兀鷲媽媽不幸撞電線慘死後，加上專家判斷兀鷲爸爸不足以養活兀鷲寶寶，因此最後透過無人機「外送」食物，總算成功養活小兀鷲。

事實上，兀鷲家庭是一夫一妻制，然而保育團體在今年6月初發現兀鷲媽媽不幸撞電線慘死後，兀鷲爸爸仍一肩挑起育兒重擔，但因為兀鷲需要飛行至很遠的地方尋找腐肉，專家判斷兀鷲爸爸無法為雛鳥提供足量食物，因此打算出手相助。

原本專家打算派人爬上懸崖，將雛鳥帶回人工飼養；後來經過種種考量後，決議派出無人機作為兀鷲寶寶的「代理媽媽」。

為此，保育團體找上軍方，軍方也提供了高階的無人機作為使用，更派出專人將食物送至兀鷲巢穴，在避開兀鷲爸爸和不驚擾其他動物及附近鳥類的情況下，成功養活小兀鷲，如今兀鷲寶寶已經開始學飛，再過不久就能離巢覓食了！