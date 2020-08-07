為了不破壞大自然生態，禁止餵食野生動物是基本常識，因為大部分民眾不清楚餵食後，野生動物會有何脫序行為。英國肯特郡西部的諾爾莊園，日前就曾發生一起野鹿吃了遊客餵食的紅蘿蔔後，被園方拖入樹林槍決的憾事，背後原因讓人心碎。

諾爾莊園是當地知名旅遊景點，該處更有許多野鹿聚居，而且牠們一點也不怕人，因此吸引不少遊客攜家帶眷上門光顧和野餐。當天有一戶人家前往莊園野餐，還特別準備了一袋紅蘿蔔打算餵食野鹿，果不其然，野鹿被紅蘿蔔的香氣所吸引，於是趨前將紅蘿蔔給吃得一乾二淨。

不過當這家人離開莊園後，這隻被餵食過的野鹿，誤以為能從其他遊客身上獲得食物，因此不斷主動接近人類，強烈的飢餓感讓牠的性情變得更加不穩定，甚至出現試圖咬人的脫序行徑。

後來有遊客通報園方，不料園區人員抵達現場後竟然將該隻野鹿拖入一旁的樹林中「就地處決」，駭人的槍響讓在場的遊客全嚇傻了。

事後有遊客痛批園區人員，為何隨意射殺野鹿，但對方則反斥，指出過往已經多次警告遊客不可餵食野鹿，但始終被當耳邊風，有許多遊客會偷偷帶蔬果前來餵食，殊不知「被餵食過的野鹿會愈來愈習慣、和懂得如何向人類索討食物，一旦牠們無法得逞，就容易變得具有攻擊性，一旦出現攻擊行為就必須被射殺。而這一切的起源，都來自於人類無知的餵食行為。」