大貓熊寶寶「圓仔妹」今（7日）來到第40日齡，體重重達2176公克。然而相較於黑腳企鵝寶寶有爸媽一同呵護，新生的大貓熊寶寶圓仔妹卻只由媽媽「圓圓」單獨照顧，讓外界不免好奇，為何絲毫不見爸爸「團團」的蹤影？對此，台北市立動物園特別做出回應。

大貓熊寶寶要長大，靠媽媽不靠爸爸。（圖／台北市立動物園提供）

針對外界關心，大貓熊團團、圓圓、圓仔和圓仔妹，一家四口究竟什麼時候才能團聚？台北市立動物園表示，因為大貓熊是獨來獨往的動物，即便是姊姊圓仔獨立後也不會黏著媽媽，原則上園方並不會刻意安排一家四口團聚。

秤體重專用的盒子快要裝不下「圓仔妹」了。（圖／台北市立動物園提供）

事實上，野外的大貓熊只有在繁殖交配季節，才會與其他個體相遇，雄性大貓熊完成交配任務後，就會離開繼續過著「黃金單身漢」的生活。同理，人工圈養的大貓熊也是如此，所以團團雖然當了爸爸，但哺育小孩的大小事情都是靠圓圓獨自照顧。

圓仔妹熟睡時也要萌萌的。（圖／台北市立動物園提供）

此外，動物園也提到，許多野生動物，像是無尾熊、老虎、臺灣黑熊、棕熊、馬來熊、花豹等動物，在非繁殖期都是獨行俠，因此在動物園內，牠們也是個別照養。就算是看起來像布娃娃一樣可愛的無尾熊，平時各有空間，繁殖期即使隔著牆也會互相吼叫示威。

育兒太辛苦了，媽媽圓圓不想面對。（圖／台北市立動物園提供）

至於群居動物則有不一樣的生活方式，例如：獅子會合作打獵；獼猴或黑猩猩家族的階級制度非常明顯；羚羊會互相守望相助，如果有掠食動物靠近，警訊立刻傳遍整個羚羊群。