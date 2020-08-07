最近天氣炎熱，動物也被曬得受不了，不少狗甚至會躺在便利商店電動門前，吹著免費的冷氣消暑。日本有一名網友，先前在鄉間散步時，發現道路上竟有兩攤白色液體，靠近一看才發現竟是兩隻「融化」的貓咪，有趣的是，一到晚上氣溫下降後，牠們又現出原形，超萌模樣也融化16.4萬人。

日本網友@kurageneko是一名業餘攝影師，平時以拍攝貓等動物為主，5月左右在鄉間散步時，發現道路上竟有兩攤「白色液體」，看起來像是融化的雪，往前一探究竟才發現，竟是兩隻熱到倒在地上休息的貓，由於牠們躺的非常平，幾乎快與地面平行，宛如液體一樣，讓他忍不住笑著說「熱到融化的貓」。

@kurageneko在當晚16:30左右又重遊該路段，發現貓咪因天氣逐漸轉涼，牠們也變得有活力，直挺挺的坐在馬路上，該處可能較為陰涼，還多出了2隻貓，精神抖擻的盯著鏡頭，牠們好像又被重新塑形了一樣，「我打算拍晚上情形與早上的進行比較，這就是我想要的」，讓他直呼貓咪真是一種奇怪的生物。

不少網友也笑翻，表示「乍看之下，還以為是融化的雪」、「這是貓咪液體理論的證明，順便問一下...牠們會汽化嗎？」、「原來貓在常溫下是固體，30度以上就會變成液體」、「原來貓咪是液體生物啊！」、「貓咪居然融化了，好像冰淇淋啊！」。