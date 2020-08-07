倉鼠老了臉上會長皺紋嗎？日本有一名倉鼠飼主，先前分享他飼養的愛鼠照，只見倉鼠滿臉皺紋，就連眼睛也往下垂，看起來年紀非常大，讓不少人相當驚訝，不知道倉鼠老後會長皺紋，這一張照片在網路上引發討論，而飼主也趕緊曝光真相，表示大家誤會了。

狗年紀若進入老年，皮膚會變得鬆弛、長黑斑，毛髮及瞳孔也不如年輕時鮮豔，儘管仍會像孩子一樣活蹦亂跳，但體力還是不如從前，反觀倉鼠老了又有哪些特徵，日本一名飼主@junso6985先前貼出他養的倉鼠照，只見牠滿臉皺紋，眼睛也下垂，寫下「我想很多人都不知道，倉鼠老了會變成這樣」。

在 Instagram 查看這則貼文 平（@taira.589）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 下午 5:50 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 平（@taira.589）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 28 日 下午 4:40 張貼

老倉鼠照讓許多人都很震驚，表示「動畫《哈姆太郎》裡的的糊塗爺爺欸！」、「沒想到倉鼠居然會長皺紋」、「好像動畫裡，會教後輩忍術的那種老鼠」，吸引17.4萬人按讚，不過家中有養倉鼠的飼主，卻對照片提出疑問，表示他們飼養的倉鼠年紀就算變大了，也不會像牠一樣長皺紋，認為照片很不合理。

在 Instagram 查看這則貼文 平（@taira.589）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 10 日 下午 5:30 張貼

@junso6985也趕緊澄清，指倉鼠目前僅1歲，「不好意思讓大家誤會了！其實當時牠正在梳理毛，我便用相機高速連拍下瞬間」，才會呈現眼下垂的老態，原本只是想開個玩笑，沒想到卻引發熱議，而他之後也貼出愛鼠的正常照，模樣非常可愛，臉上也沒有半點皺紋，而牠平時非常活潑，有時吃東西吃到一半，還會表演綜藝摔，IG上吸引5.2萬人追蹤。