鳥的體型小又好動，看在貓咪眼裡，可說是最佳玩物，因此貓若看到鳥，經常會調皮的抓牠們玩，鳥一不小心就可能慘死貓掌下。日本一名屋主，先前發現一隻小星頭啄木鳥，站在窗台旁緊盯屋內，模樣非常可愛，但屋主換個角度從屋外向內拍，讓不少網友直呼「小鳥很大膽喔！」。

推特網友@marumaru9735290平時喜歡拍攝鳥類，日前他在推特表示，聽到花園旁的一扇玻璃窗傳出有敲打聲，因此他便好奇過去查看，發現了可愛訪客，原來是一隻小星頭啄木鳥，攀在窗邊敲擊玻璃窗，天真的盯著屋內看，讓他直呼非常可愛，但卻又有些擔心。

因為當@marumaru9735290換個角度拍攝，從屋外往室內一拍，可看見啄木鳥緊抓窗邊，眼神非常純真，而窗內則是屋主飼養的貓，似乎還虎視眈眈的看著啄木鳥，形成非常違和的畫面，而他也擔心啄木幼鳥根本沒有危機意識，不知道站牠面前的是一隻可能會逮住牠的貓，只希望幼鳥能平安長大。不少人則笑著說「初生之犢不畏虎啊！」。