克留格爾國家公園(Kruger Park)目擊到一隻獵豹躲在草叢中，等待時機攻擊高角羚群(impala)，其中一隻高角羚不幸被咬到，最終成為獵豹的美食，但恐怖的是，獵豹只吃了2分鐘左右，就引來禿鷲群(也稱禿鷹)圍觀，靠著多鳥戰術逼退獵豹，超寫實食物鏈也讓民眾驚呼連連。

獵豹成功捕到高角羚，但沒吃幾分鐘後就被禿鷹群搶走(示意圖/達志影像)

Youtube頻道《Kruger Sightings》指出，45歲艾莉澤(Eliezer Auerbach)與家人從斯庫庫扎（Skukuza）欲至鱷魚橋（Crocodile Bridge），「當時我們看到一隻獵豹躺在路邊，便決定等下車看會發生什麼事」，獵豹大約守了35分鐘，不久便開動攻擊。

獵豹獵捕路邊的高角羚，其中一隻疑似腿軟在路上翻滾，最終被獵豹咬住脖子拖入草叢，艾莉澤提到「我們來克留格爾國家公園已有32年，從沒看過這麼成功的獵食，我們也感到非常震驚，很幸運能捕捉到這一幕，直到禿鷹來後，獵豹的獵物在2個小時後全被吃光」。

而另一名26歲遊客阿德里(Adri van den Merwe)也拍下另一個視角，獵豹狠咬高角羚脖子，最終牠奄奄一息的被啃咬，期間高角羚仍有微弱的呼吸，曾一度擺動四肢想逃走，但卻已沒有足夠的力氣能夠起身，只能眼睜睜看著獵豹啃食牠的臀部，但沒多久禿鷹也在上空盤旋。

獵豹似乎也意識到禿鷹逼近，知道自己的用餐時間恐怕不長，迅速的大口撕咬肉，直到近40隻禿鷹飛到獵豹身邊，虎視眈眈的看著食物，獵豹見情況不妙趕緊逃開，而禿鷹們迅速衝上前啃食，阿德里提到「當禿鷹趕走獵豹時，我非常難過，畢竟獵豹獵殺的很辛苦，結果就被搶走了」。有趣的是，禿鷹吃到剩少部分的肉時，另一隻較大型的土耳其禿鷹也來分一杯羹。