動物的警覺性較高，因此看到人類時，多半會確認無攻擊性，才肯試圖接近。日前BBC製作團隊前往南極洲拍攝生態節目，期間一隻企鵝好像不怕人，撸著肚皮靠近搶鏡頭，甚至還發出「啊！」的叫聲，彷彿在向大家打招呼，超萌模樣讓工作人員也融化。

BBC Earth在臉書分享影片並寫下「企鵝說哈囉」，其中一隻企鵝趴在雪地上，朝著節目團隊的方向前進，距離鏡頭2公尺時便緩緩站起身，這讓工作人員都非常興奮，隨後便向牠打招呼，企鵝第一時間並沒有反應，而是拉長頸部又低下頭，隨後發出「啊！」的叫聲，彷彿在回覆剛剛的打招呼。

團隊見狀忍不住相視而笑，企鵝之後又趴在雪地上滑走，而團隊人員見這一幕，有點搞不清楚企鵝的來意，隨後說著「好像我想抱牠一樣」，沒想到企鵝竟又用「企鵝語」回應，好像在說「你們說什麼我都聽得到喔！」。影片累積190萬觀看次數，不少網友紛紛表示「原來牠們叫聲是這樣啊！」、「企鵝站起來的方式好萌」。