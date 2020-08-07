在刻板印象中，認為貓狗有不共戴天之仇，但如今越來越多飼主，在家同時養貓與狗，因此牠們感情有時好到宛如同類。國外有一名網友，養了一隻黃金獵犬與小奶貓，而小奶貓個性非常頑皮，經常愛逗弄阿金，明明體型比對方還要小隻，而且經常被狗一掌擊落，但牠卻未曾要放棄，越挫越勇的模樣非常可愛。

小奶貓明明體型比大金毛小，但卻宛如喪屍附身狂挑釁對方(影片來源/youtube/Darko Maric)

Youtube頻道「Darko Maric」分享一段影片，只見一隻小奶貓彷彿喪屍附身，不斷狂咬身旁的黃金獵犬，原先黃金獵犬想睡覺，因此都沒有理會，小奶貓先是咬狗的鼻頭附近，之後被一掌打倒在一旁，而小奶貓仍然不放棄，又上前啃咬牠的下顎，再次被打趴後又去咬黃金獵犬的腳，儘管身形比對方小，但牠膽量卻非常大。

小奶貓最後使出大絕招，直接啃咬黃金獵犬靠近眼睛的部分，原先全程閉目養神的牠，痛得趕緊睜眼打趴小奶貓，直接用腳掌蓋住對方，不讓牠再次靠近，但小奶貓仍是穿過空隙，再次攻擊黃金獵犬，直到被甩到後仰後，小奶貓意識到黃金獵犬已經醒了，頑皮的牠瞬間失去興致而離開，讓不少人直呼「小奶貓就是故意要吵醒阿金的啊！」。