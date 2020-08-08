現代人生活壓力大，喜歡飼養寵物療癒身心，日本一名飼主經常在推特帳號「@plum_0313」分享寵物鴨「Piyoko」（ピヨコ）的日常趣事。沒想到就在飼主高舉菜葉，打算將它撕成一小片方便Piyoko進食時，Piyoko竟然瘋狂跳高高，直接一把叼走飼主手上的菜葉，接著以迅雷不及掩耳的速度屁顛屁顛的跑走，超療癒畫面讓240萬人一秒融化。

畫面中可見，Piyoko看著飼主手上高舉的菜葉，不斷在底下躁動，美食當前的猴急模樣讓牠一秒都不想等，最後更興奮的瘋狂跳高高，最後總算成功劫走飼主手上的菜葉，開心地搖著屁屁，頭也不回地轉身跑給飼主追。

Piyoko突然其來的「鴨霸」行徑也讓飼主瞬間傻眼，立刻大喊「啊～等等啊！」但到手的美食，Piyoko說什麼也不輕易讓步，直接光速逃走。

畫面曝光後吸引逾240萬網友觀看，紛紛留言打趣笑說「屁顛屁顛的樣子太可愛了」、「到嘴的怎麼可以放過呢」、「趴搭趴搭的腳步聲也好萌」、「逃跑的樣子太療癒了」、「鴨：這菜菜是我的，我是不會讓步的！」。