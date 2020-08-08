有養貓的都知道，貓主子時不時對奴才發動「咬咬攻擊」，背後原因很多，但是力道輕則無所謂，重則容易受傷。日前國外就有網友分享貓咪咬了奴才一口，沒想到一顆小尖牙竟然直接「釘在奴才手上」，不只奴才錯愕，貓咪也嚇得不輕，一臉懵的表情讓眾人全笑翻了。

貓咪小尖牙「有去無回」的畫面被網友轉傳到貓咪社團，只見小尖牙直接穩穩的「釘在奴才手上」，牙齒末端還有殘留的血漬，當奴才將手臂上的「凶器」湊近給貓咪看時，沒想到貓主子同樣嚇得不輕，一臉懵的模樣就像是在說「發生了什麼事？我是誰？我在哪？那個尖尖的是我的牙齒嗎？」傻眼貓咪的表情展露無遺。

畫面曝光後網友笑翻了，紛紛留言直呼「看來以後不敢亂咬手了，有陰影」、「牙齒對郎造」、「傻眼貓咪牙齒不見哈哈哈」、「貓咪表示：我的牙齒怎麼在你手上」、「咬人的时候乳牙脱了」、「恭喜主子換牙囉」。