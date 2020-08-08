即便是被圈養的動物也有野性！俄羅斯一名11歲男童基塔（Nikita），日前為了向同行女伴炫耀自己「很勇敢」，竟然不斷對著動物園內的棕熊挑釁，沒想到下秒卻被棕熊拖入鐵籠，「像顆球一樣」遭到把玩拋飛，最後還被殘忍撕碎，過程被隨行的同齡女童全程目擊。園方獲報後只能開槍擊斃棕熊，才能順利搶回男童屍體。

根據英國《每日郵報》報導，日前和兩名同齡女童在位於達戈米斯（Dagomys）度假村的一座小型動物園閒晃，當時他為了炫耀自己很勇敢，不斷對著鐵籠內的棕熊挑釁，還試圖靠近合影，然而就在他不注意時，棕熊竟然直接將他從籠子下方的洞口處拖入籠內。根據目擊者表示「棕熊們把男童『當球一樣拋』，之後再殘忍撕碎…」。

同行的兩名女童見狀嚇得放聲大哭，也緊急通知父母，無奈當園方人員獲報後趕抵現場，男童已失去生命跡象，最後還得開槍擊斃一對棕熊，才能從牠們口中搶下如「破布娃娃」般殘破不堪的男童。對此，相關單位表示，因為園方無法確保孩童們的安全，目前已關閉該度假村內的所有迷你動物園區，避免憾事再度上演。