大自然生態妙不可言，巴西一名軍事警察埃德尼爾森日前在森林深處捕捉到一種名叫「saci」的鳥類，對著他大跳「謎樣手手舞」，讓他備感驚奇，畫面曝光後網友全看傻了，還有人打趣笑說「牠看起像是在召喚什麼東西！」

綜合媒體報導，埃德尼爾森從警20年，平時就是透過觀鳥來紓解壓力，日前他在巴拉那瓜（Paranaguá）住家附近的一處森林，意外捕捉到saci大跳「謎樣手手舞」的驚奇畫面，只見牠有節奏的在地面上行走，並且隨著韻律，一邊舞動翅膀，一邊發出聲音。

不過目前鳥類學家尚未可知saci的謎樣行為，究竟透露出什麼樣的意涵，但對於能目睹這樣的奇觀，相信能對於日後的研究多點幫助。

畫面曝光後網友也倍感驚奇，紛紛留言直呼「好好笑～也太有趣了吧」、「看起來就像手一樣靈活」、「這鳥天生帶有舞蹈基因唷」、「大自然真是太驚奇了」、「牠看起像是在召喚什麼東西」、「這是在求愛嗎？好有趣」；不過也有人認為「那是牠的防禦反應和攻擊」、「為了保衛自己的領土，牠變成了機器人」。