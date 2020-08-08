隨著疫情逐漸緩和，許多民眾抓準時機前往外島放風，但也衍生出不少亂象。臉書粉專「新福豐168賞鯨船」昨（7日）下午釋出一段影片，只見一艘小艇高速往成群海豚的方向衝去，嚇得海豚們迅速下潛躲避，畫面曝光後隨即掀起公憤。

龜山島開放觀光滿20年，位於龜首的「牛奶海」由於海底高溫的泉水從深水湧出至底表後，與海水混和，出現藍白漸層色澤，而有「牛奶海」的美譽，近年來成為民眾打卡熱點，吸引無數自由潛水、立槳划船和賞鯨船等海上活動的遊客爭相前往朝聖，不過卻也衍生出不少亂象。

臉書粉專「新福豐168賞鯨船」昨指出，在當天下午1點的賞鯨航班，親眼目擊了令人痛心疾首的畫面，只見他們在海域附近發現成群的海豚在海面上悠遊，便緩緩駛過去供遊客靜靜觀賞。沒想到右後方卻竄出一艘小艇加速朝海豚群衝撞，導致海豚受到驚嚇，迅速下潛躲避，氣得粉專砲轟「近日興起的牛奶海，很美，海洋資源應該共享，但這樣的作法，您可認同？」

畫面曝光後，網友爆氣大罵，「太誇張了啦！麻煩直接把影片交給主管機關去處理啦」、「直接這樣衝過去嚇海豚是怎樣？」、「尊重其他的生命有很難嗎？（氣瘋）」、「當台灣開始流行什麼，笨蛋就開始變多了」、「真是太可惡了！這個必須有規範，這樣往海豚群衝撞，必須重罰才行」。

對此，宜蘭縣政府農業處表示，將針對影片內容展開調查，若屬實會依《野生動物保育法》開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下的罰金，並處1年以下有期徒刑。