你能想像3年半前一隻瘦弱三花貓，受困在8樓遮雨棚約莫2週的時間，後來被救援收編後長成什麼樣子嗎？有飼主今（8日）在臉書貓咪社團分享家中三花貓「Mi Lu」被誘捕收編後，身材日漸走鐘的真實紀錄，高度反差的對比照讓網友不禁調侃「牠現在可能會把遮雨棚踏破噢！」

飼主Ting Ying Lin受訪時透露，2017年2月4日在頂樓曬衣服時，赫然發現當時年僅1歲多的Mi Lu受困在8樓遮雨棚，問了管理員才知道，牠整整困在這已經一星期了，後來展開一連6天的誘捕，總算順利將其救援收編。

三花貓被救援後收編，並且取名為Mi Lu。（圖／飼主Ting Ying Lin授權提供，未經許可請勿擅自取用，避免侵權）

回憶成功誘捕的兵荒馬亂，飼主想來仍餘悸猶存，「其實我最後是徒手抱著Mi Lu甩進屋主家裡，我跟牠搏鬥時被咬一口，帶去醫院又咬一口，共兩口，都見血、腫漲」。沒想到如今3年半過去了，Mi Lu的身材也日漸走鐘，證明「心寬體胖」所言不假。

或許是曾經流浪過，Ting Ying Lin表示，Mi Lu個性黏人又愛撒嬌，不僅吃飼料要人陪，還愛討摸摸，就連吃貓罐頭也要捏成一顆顆餵食，不然就不吃，讓她又好氣又好笑。但總歸來說，Mi Lu揮別流浪生活，迎來了幸福貓生，一切足矣。

沒想到如今3年半過去了，Mi Lu的身材也日漸走鐘。（圖／飼主Ting Ying Lin授權提供，未經許可請勿擅自取用，避免侵權）

不少網友看了Mi Lu救援前後的反差照也不禁笑說「3年半的時間，可以改變很多事」、「這家伙食不錯」、「也澎皮的太厲害了」、「直接胖2倍」、「完美解釋幸福肥的意思」、「想當初那纖細的身材…回不去回不去了」、「牠現在可能會把遮雨棚踏破噢」；另外也有許多人感佩飼主的救援行動，大讚「還好有你」、「遇到你真好」、「謝謝你救了他」、「好人一生平安」。