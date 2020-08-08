有些主人出於好玩養狗，但實際飼養後，才發現現實與想像的差距，不負責任的把狗丟在街頭，任由牠們自生自滅。美國動物救援團體「希望爪子」（Hope for Paws）日前接獲民眾電話，指街頭出現一隻髒兮兮的毛球亂跑，志工成功捕獲牠後，洗乾淨的流浪狗煥然一新，與之前的模樣判若兩「狗」。

骯毛球宛如拖把一樣，在馬路上四處亂竄(影片來源/youtube/Hope For Paws - Official Rescue Channel)

洛杉磯的動物救援團體「希望爪子」（Hope for Paws）主要幫助落難小動物，幫助牠們找到一個溫暖的住所。日前志工接獲民眾來電，指街頭上出現一隻全身髒兮兮的狗，志工洛雷塔(Loreta Frankonyte)與同事驅車前往，發現一隻毛已經長的像毛球的狗，在街頭四處亂竄。

志工小心翼翼地靠近流浪狗，但浪犬看到人就趕緊閃避，甚至躲在廂型車下不願出來，人狗上演追逐戲碼，期間還有車輛經過，差點撞到流浪狗，讓人看得忍不住捏了一把冷汗，直到志工趁流浪狗不注意時，悄悄地用誘捕繩套在牠身上，才成功將狗抓住。

儘管浪犬一開始非常怕人，但在志工細心的安撫下，牠也變得非常溫馴，隨後帶牠至獸醫院檢查，所幸身體並無大礙，而剃去牠骯髒的狗毛後，浪犬體積瞬間小的一半，模樣十分可愛，志工替牠取名為海莉(Hayley)，不久後也幫牠找到新家，讓牠能夠生活在溫暖的家庭裡。