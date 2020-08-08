英國肯特郡有一名狗飼主，每到夏天就會帶狗至寵物公園玩，而愛犬一看到公園水池，就會興奮的跳進去玩耍，為了讓愛犬在家也能玩水消暑，因此上網購買了一個新泳池，原本應該是好事一件，但到貨後愛犬卻非常厭世，飼主PO出泳池與愛犬的對比照，讓網友們秒懂直呼「這是新狗碗吧！」。

在 Instagram 查看這則貼文 Darcy “The Dribbler” 🐶👅（@darcy_the_newfie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 7 日 上午 2:52 張貼

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舒安恩（Shorne）一名28歲狗飼主切爾西（Chelsea Sparks），養了一隻2歲的紐芬蘭犬達西（Darcy），每到夏天帶達西至寵物公園時，牠就會直接跳進水池裡玩，但由於新冠疫情的影響，因此他們都無法帶達西去公園玩水，正巧他們一直想幫達西買專屬泳池，因此切爾西的繼父在網站上，找到一個15英鎊（約新台幣560元）的泳池，二話不說就買了下來。

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等了6個星期後，全家人滿心歡喜的收到成品，豈料看到實品後，他們瞬間傻眼，泳池尺寸非常的小，幾乎是碗的大小，甚至可以當達西的帽子，切爾西笑著說，「我們訂貨前應該要先確認尺寸，現在達西有了新的水碗，而不是狗狗專用泳池」，讓愛犬非常失望，不過之後他們又網購了一個正常大小的泳池，達西還把小泳池戴在頭上玩，形成非常有趣的對比。