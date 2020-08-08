不少飼主會同時養貓與狗，但貓狗的個性迥異，經常可以看到高冷的貓耍呆萌的汪星人，形成非常有趣的畫面。美國德克薩斯州(Texas)一名主人，他養的英國獒犬 (English Mastiff)一直找貓玩，讓貓感到非常厭煩，沒想到使出大絕招把獒犬關進籠子裡。
沃思堡(Fort Wort)一名寵物飼主，分別養了英國獒犬拉里（Larry）及小貓奇托（Cheeto），日前拉里一直想找奇托玩，牠甚至把對方逼到牆角，小貓只能試著用腳掌把英國獒犬推開，但拉里卻始終不放棄，甚至直接坐下與奇托對視，決定來一場拉鋸戰。
奇托無奈的跳進身旁未關的籠子，而拉里也跟著溜進去，而聰明的奇托竟使出大絕招，用腳掌把門關上，成功將牠們隔開，導致拉里被關在籠子裡，又不知道如何開門，只能無奈的待在裡面，而奇托則是靠著較小身軀的優勢，從籠子的縫隙溜出，驕傲的坐在籠子外看拉里，貓咪聰明的舉動，也讓不少人驚呼。
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