狗與貓的個性、習慣大不同，通常貓會在櫃子、桌上亂跳，而狗則是待地上亂衝。美國一名貓咪飼主，為了幫愛貓找新朋友，因此至當地的動物收容所想領養狗，期間被一隻黑白相間的2歲鬥牛犬吸引，沒想到帶回家養後，才發現不對勁，這一隻狗身體裡根本住著一隻貓。

在 Instagram 查看這則貼文 Fridge Pup（@mako_thecatdog）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 16 日 上午 7:49 張貼

貝瑟尼（Bethany Castiller）養了兩隻貓，分別是Gizmo及Pecan，為了幫愛貓找新朋友，便至動物收容所尋找新寵，提到「不是我們選擇牠，而是牠選擇了我們的」，當時她與家人看到一隻狗背對靠籠子坐著，因此就伸出手撫摸牠背部，而牠抬起了頭看向貝瑟尼，成功擄獲他們一家人的芳心。

在 Instagram 查看這則貼文 Fridge Pup（@mako_thecatdog）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 上午 8:54 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Fridge Pup（@mako_thecatdog）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 24 日 上午 7:09 張貼

貝瑟尼將牠帶回家，並取名為馬寇(Mako)，原本擔心狗會與貓處的不好，但收容所人員打包票保證，這一隻鬥牛犬與貓相處絕對融洽，而他們看到馬寇的行為後秒懂，因為牠根本把自己當成一隻貓，馬寇不喜歡吠叫，而且喜歡吃貓零食，不僅如此，還經常坐在櫥櫃或桌上，就像他的貓咪兄弟姊妹，完全像是一隻貓。

在 Instagram 查看這則貼文 Fridge Pup（@mako_thecatdog）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 29 日 下午 2:28 張貼

而貝瑟尼提到，第一次看到馬寇跳櫥櫃上時，他們一家人都覺得很奇怪，但也慢慢接受牠怪異的行為，甚至還會上網幫馬寇找類似貓玩具的狗玩具，而馬寇一看到玩具，就會以貓的方式玩，「除此之外，牠還會跟貓一起躺桌上，或是在窗邊看鳥，當牠看到貓在翻肚磨蹭時，牠也會模仿」，推測馬寇小時候可能是由貓撫養的，才會做出這樣不同於狗的行為。