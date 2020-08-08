貓咪之所以愛吃魚，是因尼羅河流域古埃及人以魚類為食，當時常以魚餵食貓咪，才有貓咪愛吃魚的說法，但隨著時代改變，貓雖然不見得愛吃魚，但看到魚類似會動的小生物，仍會勾起牠們愛玩的心，貓爪伸進魚缸裡把玩。日前有飼主PO出貓魚玩在一起的影片，讓不少人驚訝「牠們竟然能成為好朋友！」。

貓咪能與鯉魚和平相處，甚至還玩在一起，讓不少人都相當吃驚(影片來源/youtube/Xiedubbel)

IG帳號@timo_the_ragdoll_cat的影片中，只見1歲布偶貓Mika玩球時，不小心將球滾入水中，但礙於牠的腳太短，根本無法勾回球，原本打算放棄時，一群鯉魚突然游了過來，像是在踢球一樣，將球緩緩踢向貓的方向，之後還用魚嘴傳球，而Mika也會加入牠們的行列，伸出貓掌在岸邊一起玩，形成非常溫馨的畫面。

在 Instagram 查看這則貼文 Toby & Mr. Mika（@timo_the_ragdoll_cat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 31 日 上午 6:31 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Toby & Mr. Mika（@timo_the_ragdoll_cat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 12 日 下午 10:27 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Toby & Mr. Mika（@timo_the_ragdoll_cat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 14 日 上午 6:15 張貼

飼主經常在IG上分享貓魚互動，他會伸手入池裡撫摸鯉魚，而Mika也會有樣學樣，伸出貓掌與鯉魚們玩耍，彷彿把鯉魚們當成同類，時常在水池邊閒晃，還會低下頭與鯉魚們親吻，而飼主也表示「幸好Mika從未跳進池塘過，我也希望牠永遠不會這樣做！」。不少網友則表示「還以為牠要吃魚，沒想到是討親親啊」、「牠們打破食物鏈了！」。