有些大貓第一次生寶寶，出於陌生或是孩子身體有問題，會有吃寶寶或棄嬰的現象。大陸雲南昆明動物園裡一隻黑豹媽媽，周三（5日）生下2隻雌性黑豹寶寶，但由於黑豹媽媽首次生產，竟然拋棄剛出生的孩子，面臨黑豹寶寶沒有奶喝的狀況，動物園人員只好趕緊找狗奶媽，幫助黑豹寶寶度過難關。

綜合陸媒報導，由於2隻黑豹寶寶被媽媽拋棄，因此立即公開招募狗奶媽，條件必須身體健康且分娩產子須在10天之內，而周四（6日）晚上10點左右，一名張姓女子致電表示，自己飼養的比熊犬剛生下寶寶，而且還有母乳，應該符合資格能夠提供幫助。

飼養員替比熊犬進行健康檢查，還給黑豹寶寶身上塗抹狗尿，製造出同類的氣味，而牠們很快就被狗媽媽接受，出生3天的黑豹寶寶才終於喝到第一口母乳。昆明動物園副園長黃松對此表示，沒想到消息發布後，沒多久就獲得幫助，很感謝熱心民眾的幫忙。

而比熊犬今年3歲，在8天前難產剖腹生下4隻狗寶寶，不過僅有2隻存活，黑豹寶寶與2隻小狗窩在一起，吸著狗媽媽的乳汁，模樣非常可愛。黃松也提到，黑豹寶寶需喝約3個月才能斷奶，而且食量也比狗還要大，相較之下，貓的體型較小，所以奶水也比較不足，因此不列入徵求對象，而棄嬰的黑豹媽媽目前則是在補充營養休息中。