大部分的狗狗都很享受和主人相處的時光，甚至非常喜歡親近主人，不過有些狗狗也是相當有個性，需要為牠保留一些獨處的空間。這名飼主養了一隻巧克力色的拉布拉多，近日她便分享了與愛犬的日常互動影片，只見她抱住了正躺在床上休息的狗狗，然而過沒有幾秒鐘，這隻狗狗就瞬間爆氣，瘋狂撲打著床鋪。

這名飼主摩根（morgan）在抖音上傳了這段影片，畫面中這隻拉布拉多正舒服地趴在床上啃著自己的腳腳，隨後摩根便整個人撲了上去，擁抱住自家愛犬，畫面看起來非常溫馨美好，不過幾秒後，拉布拉多似乎反應過來當下的情況，竟突然大爆氣，整隻狗激動地拍打著床鋪，像是在抗議主人應該要多留給牠一些「個人空間」，讓一旁的主人瞬間笑翻。

網友們看完影片後也都覺得摩根和拉布拉多的互動相當逗趣可愛，紛紛留言：「狗狗在說：『快從我身上給我滾開！』」、「牠看起來好像在幫床做CPR」、「還不快給牠一點個人空間！」、「我跟我家的狗說沒有零食了，牠也會有這樣的反應」、「你的狗看起來已經受夠了」。