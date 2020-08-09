狼會透過嚎叫來傳達自己的位置、警示或者用於遠距離溝通，對於狼來說是相當重要的一項能力，而狼在大部分的人心目中也是行動非常靈敏、兇猛的印象，不過美國紐約的「狼保護中心（Wolf Conservation Center）」卻拍到了牠們意外的一面，聽到遠方同伴的嚎叫聲後，牠們竟只是慵懶地躺在地上敷衍回應！

(影片來源/YouTube/Wolf Conservation Center)

灰狼Alawa和Zephyr出生於2011年，和小3歲的弟弟Nikai一起住在保護區當中，並且是狼保護中心的「大使狼」，扮演著讓人們了解到野生狼在自然環境中的重要作用。

從該中心所分享影片中可以看到，當時Alawa和Zephyr正躺在樹林中的空地休息，頓時間遠處傳來了同伴的狼嚎聲，2隻狼瞬間被驚醒，Zephyr率先跟著一起嚎叫回應，而Alawa還睡眼惺忪地沒有反應過來，牠先是伸了一個懶腰，直到幾秒後才開始仰天長嚎，不過2隻狼仍維持著一開始休息的姿勢，Alawa甚至直接躺倒翻肚，以極其舒服的姿勢在狼嚎。

2隻狼這樣傭懶悠閒的狼嚎影片曝光後，讓不少網友都笑翻了，「Alawa在說：『嗯…再給我5分鐘』」、「這就是當你討厭工作又不得不為了混口飯吃的樣子」、「聽起來像是壞掉的救護車警笛聲」。